Helmie en Ellen verspreiden liefde voor voorlezen met Busje Nooit Genoeg

DOESBURG – Een spontaan idee van twee creatieve hartsvriendinnen vormde in de zomer van 2021 de basis van Busje Nooit Genoeg. Met een oud busje trekken Ellen en Helmie door Doesburg om hun liefde voor voorlezen over te brengen op kinderen en te zorgen voor verbinding in de Doesburgse wijken. Vrijdag 23 december lezen zij tijdens een speciale kersteditie verhalen voor in de Doesburgse binnenstad.

Hoewel filmmaker Helmie Stil en Ellen ter Braak, die cliniclown en dramadocent is, elkaar nog maar 2 jaar kennen, heeft hun vriendschap al voor heel wat mooie dingen gezorgd. “We hadden vanaf dag één al een enorme klik en vullen elkaar zó goed aan. Als wij bij elkaar komen dan vliegen de ideeën over tafel, die we dan ook daadwerkelijk uit willen voeren”, vertelt Helmie. Een initiatief om voor meer verbinding in Doesburg te zorgen was een wens van beiden. Op die manier ontstond ook

het idee om met een busje rond te rijden en verhalen voor te lezen aan kinderen, om zo hun eigen plezier van het voorlezen over te brengen “We lezen allebei veel voor aan onze eigen kinderen en ervaren hoe waardevol dit is”, vertelt Ellen. “Het samenzijn, boekje erbij en samen verdwijnen in de wereld van letters”, vult Helmie aan.

Het busje had Helmie al en de aankleding werd met behulp van de Gestichten Doesburg, lokale ondernemers en initiatieven bij elkaar gesprokkeld. “We kregen overbodig promotiemateriaal van een boekhandel, dat we als decor konden gebruiken en het Naaiatelier maakte vrolijke vlaggetjes die wie konden ophangen.”

Appeltaart

In de zomer van 2021 gingen Helmie en Ellen voor het eerste met hun busje op pad. De twee voorleesmomenten bij Speeltuin Kindervreugd en op het schoolplein van de Anne Frankschool waren een daverend succes. Veel kinderen verzamelden op de kussens rondom het busje. Ook merkten Ellen en Helmie dat Busje Nooit Genoeg veel meer dan alleen voorlezen betekende in de Doesburgse wijken, het zorgde voor interactie en verbinding. “De kinderen hielpen mee om de kussens neer te leggen en de lampjes op te hangen. We lazen een boek voor over Boer Borris en appeltaart, vooraf hadden we gevraagd om appeltaart mee te nemen en werkelijk waar, van alle kanten kwamen mensen aan met appeltaart.”

Een beetje licht

Voor de Kerst van 2021 hadden de twee een voorleesmoment gepland, maar dat kon op het laatste moment niet doorgaan door de aangescherpte coronamaatregelen. Maar door deze onverwachte tegenslag lieten Helmie en Ellen zich niet stoppen. Ze grepen de gelegenheid aan om een beetje licht te brengen in donkere tijden. “We besloten samen met het busje door de stad te tijden en kaarsjes uit te delen aan mensen van wie wij dachten dat ze het konden gebruiken. Dit leverde zulke mooie en hartverwarmende reacties op. Een nors kijkende jongen die een glimlach op zijn gezicht kreeg en een mevrouw die vertelde dat onze actie haar dag gemaakt had.”

Schaapjes en chocolademelk

Dit jaar gaan ze voor de Kerst in de herkansing. Op vrijdag 23 december parkeren Ellen en Helmie het busje van 16.00 tot 17.00 uur in het Gasthuishofje bij de Gasthuiskerk. Deze keer wordt het extra speciaal . “Een Doesburgse mevrouw komt haar eigen geschreven verhaal voorlezen, er wordt een verhaal in het Duits voorgelezen en natuurlijk mag het kerstverhaal ook niet ontbreken.” Om de kerstsfeer compleet te maken, vragen Ellen en Helmie iedereen om een eigen lichtje mee te nemen. Ook krijgen de kinderen warme chocolademelk en zijn er echte schaapjes die geaaid mogen worden. “Een mooi knus moment voordat iedereen zijn eigen Kerst ingaat.”

Ook in het nieuwe jaar zijn Ellen en Helmie van plan om hun liefde voor het voorlezen te verspreiden en met hun busje op pad te gaan. “Ook al is er maar één kind dat door ons voorlezen de liefde voor lezen ontdekt of een ouder die denkt ‘misschien moet ik een wat meer gaan voorlezen’, dan is onze missie geslaagd.”

busjenooitgenoeg.nl