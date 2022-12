Gemeentehuis Rheden volledig gesloopt

DE STEEG – Het Rhedense gemeentehuis in De Steeg is in 10 maanden volledig met de grond gelijkgemaakt. Op donderdag 22 december is de sloop officieel afgerond.

Na het besluit van de gemeenteraad in december 2020 om het gemeentehuis circulair te slopen en opnieuw op te bouwen, is Vlasman eind 2021 gestart met het ontmantelen en slopen van het gebouw. “Vlasman sloopt op een duurzame manier, dat past bij onze uitgangspunten,” zegt Dorus Klomberg, wethouder met onder meer het gemeentehuis in zijn portefeuille. “Het is dan ook geweldig om te zien hoe het sloopproces is gegaan en hoeveel materialen er eigenlijk geschikt zijn voor hergebruik en recycling. Uiteindelijk is er zelfs meer hergebruikt dan we vooraf hadden verwacht!”

Tijdens de sloop hebben mensen met afstand tot de arbeidsmarkt 16 weken, zelfs 8 weken langer dan gepland, lang geholpen met het slopen, sorteren en het verpakken van circulaire materialen.

Recycle en hergebruik

Al vroeg in het traject is gekeken welke materialen opnieuw bruikbaar zijn. Van alle materialen wordt 98 procent gerecycled. Deze materialen bestaan uit verschillende stromen. Beton is daarvan de grootste stroom, wel 85 procent. Verder zijn ook ijzer, gips, isolatie, hout, dakleer, steen, glas en vloerafwerkingen gescheiden en gerecycled. Dit is bij elkaar goed voor 13 procent. De 2 procent van de materialen die niet gerecycled kunnen worden bestond met name uit asbest.

Naast materialen die gerecycled konden worden, zijn er ook veel materialen hergebruikt. Zo wordt 5000m2 hout uit de kantoren weer hergebruikt in de nieuwe raadszaal. Ook spullen als zonnepanelen, toiletpotten, plafondplaten, stekkerdozen, brandblussers, binnendeuren en tapijttegels worden hergebruikt. Een deel van die materialen is hergebruikt door organisaties binnen de gemeente Rheden gebleven. De Rhedense pioniers, de lokale brandweer en een lokale kunstenares hebben allemaal materialen gekregen.

Bouw nieuw gemeentehuis

Nu het einde van de sloop nabij is, start een nieuwe fase: de bouw van het nieuwe gemeentehuis. Momenteel loopt de aanbesteding voor de aannemer. Zodra de keuze daarvoor is gemaakt, kan er gestart worden met de bouw van het nieuwe duurzame gemeentehuis.