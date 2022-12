Gemeente Brummen vraagt inwoners over toekomst kerken

GEM. BRUMMEN – Via inwonerspanel Brummen Spreekt vraagt de gemeente Brummen inwoners de komende weken naar hoe zij denken over de toekomst van kerkgebouwen in de gemeente. Daarnaast wil de gemeente graag hun mening hebben over het wonen en (samen)leven in Brummen.

In veel kerken loopt het aantal kerkgangers behoorlijk terug. Wat betekent dit voor de toekomst van deze vaak bijzondere gebouwen? De vijf kerkbesturen binnen de gemeente denken met elkaar na over de toekomst van hun kerkgebouwen. Dit gaan ze vervolgens samen beschrijven in een zogenaamde kerkenvisie. Dit is een strategische visie op de toekomst van kerkgebouwen. Het gemeentebestuur van Brummen stimuleert dat de kerkbesturen zo’n visiedocument opstellen. Immers, de overheid in Nederland ziet kerken als religieus erfgoed. Het wil daarom graag weten hoe geloofsgemeenschappen en de burgerlijke gemeente denken over de toekomst van hun kerkgebouwen. Blijven kerken als kerk fungeren? Worden kerkgebouwen geschikt gemaakt voor multifunctioneel of voor nevengebruik? Worden er misschien kerkgebouwen gesloten voor de eredienst en krijgen de gebouwen een andere functie? Op welke maatschappelijke behoeftes kunnen we inspelen op de dreigende leegstand van kerkgebouwen in Brummen?

In de gemeente Brummen zijn er op dit moment vijf kerken: de Kruiskerk en de Moluks Evangelische kerk Silo in Eerbeek, de Ludgeruskerk in Hall, de Vrijzinnigen IJsselstreek en de Pancratiuskerk in Brummen. De kerkbesturen denken na over een duurzaam toekomstperspectief voor hun kerkgebouwen en welke functies, naast die van de kerkdienst, goed zouden aansluiten op de behoeften van hun gemeenschap en de inwoners van Brummen. Zij stellen graag hun kerken (nog meer) open voor gebruik door andere organisaties of verenigingen of door u. Ook willen de kerkbesturen graag de mening van inwoners horen over dit onderwerp.

Wonen en leven

Het tweede deel van de vragenlijst van BrummenSpreekt bevat uiteenlopende vragen over de eigen woon- en leefomgeving. Het gaat daarbij om hele concrete zaken, zoals openbaar groen en verkeer, maar ook over zorg en welzijn. Maar ook hoe inwoners aankijken tegen de gemeentelijke dienstverlening en de wijze waarop inwoners bij gemeentelijke zaken worden betrokken en hoe de gemeente communiceert. De antwoorden op deze vragen worden vergeleken met de antwoorden die de panelleden in 2018 hebben gegeven. Toen zijn dezelfde vragen gesteld. De gemeente gebruikt de uitkomsten om de dienstverlening verder te verbeteren. Ook maken de antwoorden deel uit van de landelijke website www.waarstaatjegemeente.nl. Zowel de gemeente als inwoners kunnen dan eenvoudig kijken hoe de gemeente Brummen het op uiteenlopende terreinen doet in vergelijking met andere gemeenten.

Inwonerspanel

Het inwonerspanel Brummen Spreekt telt ruim 1200 panelleden. Iedere inwoner vanaf 16 jaar kan zich hiervoor aanmelden. Wie nog geen lid is, kan zich inschrijven via brummenspreekt.nl. Het onderzoek wordt uitgevoerd door het gespecialiseerde en onafhankelijke onderzoek- & adviesbureau Moventem uit Zutphen.

Foto: Het kerkje vna de Vrijwilligen aan de D.A. van Vuurenstraat in Brummen