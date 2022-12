Gelders gedeputeerde Jan Markink neemt afscheid

GELDERLAND – Jan Markink, gedeputeerde namens de VVD in Gelderland, zet na 28 jaar een punt achter zijn werk in de provinciale politiek. “Met enorm veel plezier heb ik vele jaren als politicus en bestuurder een bijdrage mogen leveren aan de ontwikkeling van de mooiste provincie van Nederland. Ik vind het nu tijd om het stokje over te dragen”, aldus Markink.

De nuchtere man uit de Achterhoek, met voor iedereen een luisterend oor heeft heel wat bereikt met zijn instelling ‘doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg’. Markink is een man die hard werkt en veel kennis van zaken heeft. Onder zijn deskundige leiding werd Gelderland financieel gezond, is er ingezet op een sterk bestuur met de provincie als betrouwbare partner voor gemeenten en instellingen en kregen top- en breedtesport een belangrijke plek in het provinciale speelveld.

Jan Markink is sinds 2011 gedeputeerde namens de VVD en heeft als portefeuille algemeen bestuur, financiën, aandeelhouderschappen, toezicht gemeentefinanciën, interbestuurlijk toezicht en toezicht handhaving, sport, personeel, en organisatie en communicatie. Daarnaast is hij rapporteur Digitalisering in de Raad van Europa. Dit samenwerkingsverband van 46 lidstaten beschermt de rechtstaat, democratie en mensenrechten in Europa.

Bekend van het Torentje tot in de krochten van de Tweede Kamer, bereikt Markink met zijn bijzondere persoonlijkheid ook in Den Haag vaak wat hem voor ogen staat. “Voor Jan is iedereen belangrijk, of je nu de Koning van Nederland bent of de hardwerkende boer in de Achterhoek. Dat is echt een bijzondere kwaliteit. We zullen onze markante gedeputeerde als boegbeeld straks gaan missen”, aldus Frederik Peters, fractievoorzitter van de Gelderse Statenfractie.

Jan Markink blijft zich inzetten als gedeputeerde tot er na de verkiezingen van volgend jaar maart een nieuw college is gevormd. Zijn opvolger als Gelderse lijsttrekker is Helga Witjes. “Helga is een ervaren bestuurder die heeft bewezen ook in de provincie haar mannetje te staan. Ik laat de provincie dan ook met een gerust hart achter. Voor mijzelf betekent dit: op naar nieuwe uitdagingen”, aldus Markink.

Foto: Premier Mark Rutte, Jan Markink en voormalig VVD Statenlid Rosmarijn Boender