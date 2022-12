Geert Buys erelid De Immenhof

DIEREN – Geert Buys uit Rha is 50 jaar imker en werd in 1972 lid van de Dierense imkersvereniging De Immenhof. Tijdens de najaarsvergadering werd hij met een fles Beerenburg van de Weduwe en een grote bos bloemen geëerd. Voorzitter Bart de Coo prees Buys in zijn toespraak om zijn grote inzet voor de vereniging. Er gaat geen activiteit voorbij, of Geert is aanwezig. Ook als er geklust moet worden in en rondom het gebouw, dan kunnen de imkers rekenen op zijn medewerking.

Geert was gymdocent op de Prins Bernardmavo aan de Imboslaan in Dieren, waar Jan Lentink tientallen bijenkasten had staan. Door Lentink raakte Buys geïnteresseerd. Hij is de enige Dierense imker die getuige was van de bouw van het verenigingsgebouw aan de Goudakkerstraat. Geert Buys volgde de beginnerscursus bij dhr. Brouwer, in de kelder van een toenmalig pension aan de Middelhovenstraat. Hij leerde bijenkorven vlechten in de toenmalige wasserij aan de Noorderstraat. In de beginjaren van de verenging stonden de bijenkasten van de Dierense imkers vooral bij het Leihuis, aan de noordkant van Dieren. Buys werd later docent techniek en handvaardigheid aan Het Rhedens. Hij is kapitein der mariniers b.d. en sinds jaar en dag schapenhouder. Voorzitter Bart de Coo publiceerde een uitgebreid interview met Geert Buys op zijn blog bartdecoo.nl/interview-geert-buys-50-jaar-imker.