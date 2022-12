Geen windparken rondom Veluwe ter bescherming wespendief

REGIO – In het natuurgebied de Veluwe en 1 kilometer daaromheen mogen geen windparken worden gebouwd de komende jaren. In een zone van 1 tot 8 kilometer mogen maar één of twee windparken komen met een stilstandsvoorziening. Hieronder vallen onder anderen bijna de volledige gemeenten Rheden, Rozendaal, Brummen en Doesburg. Dit heeft de provincie Gelderland besloten om de kwetsbare wespendief te beschermen en de natuur de tijd te geven voor herstel. Mogelijk zijn windmolens later wel mogelijk.

Uit ecologisch onderzoek blijken natuur en duurzame energieopwekking moeilijk te combineren in dit gebied, meldt de provincie. De natuur staat er slecht voor en er wordt hard gewerkt aan herstel. Aan de andere kant is er veel duurzame zon- en windenergie nodig. De Veluwe is een groot gebied, omgeven door snelwegen. Onder andere langs deze autobanen zijn plannen om windturbines te plaatsen, maar dit is voorlopig dus niet mogelijk.

De provincie heeft dit besluit genomen om de natuur de tijd te geven voor herstel. Ook wil de provincie vogels beschermen, waaronder de beschermde roofvogel wespendief. Als er windparken worden gebouwd, verhoogt dit het risico dat de vogel tegen een rotorblad aanvliegt. De soort is nu al kwetsbaar, dus mogen er geen risico’s bijkomen. Het verdwijnen van een soort kan op het kwetsbare ecosysteem van de Veluwe negatieve invloed hebben. Bovendien heeft de provincie een wettelijke taak om deze roofvogel in stand te houden.

Camera’s of zwarte wiek

De provincie heeft veel onderzoek gedaan naar oplossingen samen met ecologische experts én de windsector. De provincie wil, naast de beperking, de ontwikkeling van nieuwe technische maatregelen stimuleren. Zo wordt onderzocht of er geschikte cameradetectiesystemen zijn. Nog in 2023 wil de provincie een eerste proef met één daartoe geschikt systeem doen. Ook wordt onderzocht of een rotorblad zwart schilderen helpt. In Eemshaven loopt hiervoor een proef waar de provincie aan meebetaalt.

Tijdelijk

Energietransitie-gedeputeerde Jan van der Meer legt uit dat de beperking tijdelijk is. “Ik reken erop dat we dit dilemma oplossen”, zegt hij. “De natuur én dus ook de vogels profiteren van meer duurzame energie omdat er dan minder CO2-uitstoot is. We moeten nu vooral zorgen dat alle windplannen in de pijplijn in Gelderland zo snel mogelijk doorgaan. Achteroverleunen kan echt niet. “

Deze beperking heeft ook gevolgen voor de afspraken die zijn gemaakt in het nationaal Klimaatakkoord. Gelderland heeft aangegeven in 2030 6,5 TWh aan duurzame energie uit zon en wind te kunnen leveren. 11 procent daarvan zou komen uit windenergie in de zone van 1 tot 8 kilometer rond de Veluwe. Door dit besluit vermindert dit naar 8 procent, maar de provincie wil er wel aan blijven werken om dit bod te kunnen leveren.

Kaartje: Provincie Gelderland

Het rode gebied is de 1 km-bufferzone, het gestippelde gebied de 8 km-zone