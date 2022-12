Een Stief Kwartiertje: Uitzicht

We verkeren in de donkere dagen voor Kerstmis en het is nog koud ook. Dat stemt velen tot droefenis en vandaar dat er van alles te doen is om wat licht en warmte te vergaren. Ik heb de krant van verleden week erbij gepakt, de kerstbode voor de regio en als u ervoor in de stemming bent kunt u de komende dagen uw kersthart ophalen. Zelfs in het afgelopen weekeinde kon u zich al inzingen voor Kerstmis bij de kerstsamenzang, er waren kerstconcerten en elk zichzelf respecterend dorp had haar eigen kerstmarkt. In Laag-Soeren kon u zelfs uw eigen kerstmaaltijd bij elkaar schieten. Als u na deze rondgang nog onvoldoende in de kerstsfeer bent gekomen, kunt u eerdaags nog een kasteel in kerstsferen bezoeken in De Steeg en het komend weekeinde de kerstconcerten van het Brummens en Dierens mannenkoor die zelfs zangeressen hebben gearrangeerd om het geheel nog meer op te luisteren. Wanneer u dat allemaal opgezogen hebt en in de gepaste stemming bent gekomen, kunt u ook deze periode prettig afsluiten met een bezoek aan een van de vele restaurants die kerstmenu’s en kerstbuffetten aanbieden. Genoeg uitnodigende advertenties in de krant. Kortom, het mag dan nog zo donker en koud zijn, er is licht en warmte te halen, maar u moet er de deur voor uit.

De krant verhaalt in veel mindere mate dan de hierboven bij elkaar geschraapte activiteiten dat er ook mensen zijn die de kerstmarkten niet aflopen, omdat dit te frustrerend en confronterend is als je dat moet doen met een nagenoeg lege portemonnee. Ze trekken langs de schappen van de supermarkten op zoek naar aanbiedingen die binnen het schrale budget vallen of als zelfs dat niet mogelijk is een bezoek moeten brengen aan de voedselbank om de kerst te overleven.

Gelukkig vond ik nog twee berichten in de krant die evenzeer aandacht verdienen dezer dagen. De Lionsclubs Nederland verzamelen Douwe Egbertspunten, die gedoneerd worden aan de voedselbanken waarvoor vele pakken koffie gekocht kunnen worden en in Velp is een inzamelpunt voor de voedselbank waar eenieder allerlei houdbare producten kan inleveren.

Een mooi initiatief is er in Doesburg waar een eetcafé-eigenaar alleenstaanden met een kleine beurs niet met Kerst zoals gewoonlijk op een houtje wil laten bijten, maar bij hem uitgenodigd worden voor een gratis driegangenmenu met drinken. Het stond niet in de krant, maar gelukkig nu wel.

Kerstmis verhoudt zich pijnlijk tot voedselbanken. Die hebben het moeilijk, niet alleen door de steeds grotere aantallen mensen die erop aangewezen zijn, maar ook doordat het aanbod steeds minder wordt. De supermarkten kopen selectiever in en voeren een antiverspillingsbeleid. Dat is natuurlijk goed, maar er blijft daardoor minder over voor de voedselbanken. Als het om zo min mogelijk verspillen van voedsel gaat, zitten de supermarkten en voedselbanken op dezelfde lijn, alleen helpt het de supermarkten aan iets minder winst en de voedselbanken aan iets meer verlies.

U weet dat we in een onzekere tijd leven. De verschillen tussen arm en rijk zijn vergroot en de vrede in Europa is nog ver weg, maar elk mens is en blijft op zoek naar geborgenheid oftewel naar nestwarmte of in deze tijd de christelijke variant: stalwarmte.

Het uitzicht op betere tijden wordt in deze periode van het jaar door de christenen onder ons gesymboliseerd door de geboorte van het kerstkind en voor de ongelovigen is de zonnewende het moment waarop er langzaam maar zeker meer licht en warmte zal komen.

Desiderius Antidotum