Een Stief Kwartiertje: Onderdak

Het kerstfeest verbinden we graag met gezelligheid en vooral verbondenheid, geschaard rondom een goed gevulde tafel in een verwarmd huis, waar de verlichte kerstboom een extra dimensie geeft aan het samenzijn. Het verhaalt over thuis voelen, onderdak zijn, geborgen. Onderdak hebben zien we als een mensenrecht en aangezien dat niet voor iedereen is weggelegd, kennen we een bijbels verhaal, waarin een man en een vrouw op zoek zijn naar onderdak, vooral vanwege de op handen zijnde komst van hun kind. Dat ze uiteindelijk slechts een stal vonden, past in het verhaal dat de geboorte van hun kind plaatsvindt in een duistere en nederige plek, want het kind moet licht en vrede brengen in de wereld; onderdak voor iedereen. Het mooie verhaal ten spijt, het is tot op heden niet gelukt. Het kerstfeest vieren voelt dan ook elk jaar als een opgetuigde hernieuwde poging daartoe.

Onderdak hebben, hoe eenvoudig dan ook, voelt als geborgen zijn. Ook aan de Veluwezoom zijn veel mensen op zoek naar onderdak, soms letterlijk, vaak figuurlijk. Aangezien een steeds groter gedeelte van de hedendaagse bevolking niet meer aangesloten is bij een kerkgenootschap, hebben de kerken langzamerhand zoveel van hun invloed verloren dat ze moeten sluiten. Ze bieden voor velen geen onderdak meer en katholieken lopen er nog harder uit dan protestanten. De kerstboom heeft het gewonnen van de kribbe. Voor zover kerken nog open zijn, zullen er nog kerstvieringen gehouden worden, waar oude gelovigen en nog een aantal verdwaalde kerkgangers nog iets van een haast verloren gevoel hopen te vinden. Door de hoge energieprijzen zal de warmte van de samenzang moeten komen.

Kerken worden door hun haast permanente leegstand vaak niet meer gezien als een godshuis, maar als historisch erfgoed. Zowel de religieuze als historische betekenis van de panden en hun vaak opvallende plek in de samenleving zorgen ervoor dat de toekomst van de kerken ter discussie staat. Immers, met de daling van het aantal gelovige kerkgangers stijgt het aantal mensen dat de kerken wil ontdoen van hun oorspronkelijke bestemming en de energiecrisis helpt daarbij. Zo gaat de kerk in Loenen een tijdje dicht en we moeten afwachten wat er in de nabije toekomst gaat gebeuren. Veel kerken in de regio zijn al gesloten, sommige hebben al een andere bestemming. De gemeente Brummen gaat zelfs bij haar inwoners informeren hoe zij denken over de toekomst van de kerken, in de zin van het veranderen van hun bestemming. Dat gaat in goed overleg met de kerkbesturen en dat betekent dat die ook beseffen dat bidden voor behoud niet meer helpt.

Mensen willen onderdak, ook voor hun geloofsbeleving. Dat laatste kan heel goed in de thuissituatie, maar een belangrijk aspect van beleving is juist dat je die deelt met anderen en dat voelt onbehaaglijk wanneer je je als een haast verloren ziel in een te grote ruimte bevindt. Net als in het Bijbelse verhaal rondom de geboorte van het kerstkind, zal men op zoek moeten naar een bescheiden alternatief zoals ‘een ongebruikte stal’, maar dan wel graag een beetje verwarmd. Inmiddels is ook duidelijk dat kleine, hechte en veeleisende geloofsgemeenschappen het beter doen dan grote, anonieme en sterk georganiseerde kerken. En…. als kleine geloofsgemeenschappen zouden gaan samenwonen, de deur openen voor de ander en vooral de andersdenkende, dan bieden ze elkaar onderdak. Hoe dan ook….als kerken omgebouwd worden, dan blijven ze onderdak bieden aan wie of wat dan ook. Laat het een troostende gedachte zijn in deze dagen.

Desiderius Antidotum