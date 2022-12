Een Stief Kwartiertje: De slag om de ruimte

Het zijn onrustige tijden en er wordt overal kwistig gestrooid met kreten tussen belangengroepen die bol staan van oorlogstaal. Ook aan de Veluwezoom, al zal hier geen oorlog uitbreken. Wat er wellicht een beetje op gaat lijken is de veldslag, die in de komende afzienbare tijd zal plaatsvinden: de slag om de ruimte.

Dat de boeren ruimte zullen moeten inleveren staat wel vast, maar niet voor de boeren. Dat er nog zo’n kleine miljoen huizen gebouwd moeten worden staat ook vast, maar waar en ten koste van wie of wat? Dat de bevolking voorlopig nog zal groeien staat eveneens vast, maar zal dat voornamelijk veroorzaakt worden de instroom van asielzoekers, economische vluchtelingen en arbeidsmigranten? We zullen zien. We willen allemaal werken en vooral wonen. Onderwijl moet de natuur ook nog groeien en zelfs meer dan waartoe ze van nature geneigd is. Ook dat staat vast, maar waar en hoe?

De Veluwezoom ontkomt er niet aan. De natuur is weliswaar de bode van onze regio en dat willen we graag zo houden, maar het overvolle westen lonkt steeds meer naar de provincie. Er is al geopperd om Arnhem zodanig uit te breiden dat het de 5e metropool van het land wordt. Hoe dan ook, het wordt inschikken, al staat dat begrip niet in ieders woordenboek. Er gebeurt al wel van alles. Zo vindt in Doesburg een kleine slag plaats over een klein wijkje aan de rand van het stadje. In Brummen moest er voor een nog kleiner wijkje de rechter de knoop doorhakken ten nadele van de omwonenden. In Hummelo wil men dat voorkomen en gaat men op voorhand al met omwonenden praten; een tactiek die over het algemeen werkt. In Velp staat het grote voormalige pand van de woningbouwvereniging al jarenlang leeg. Er komt nu enige beweging. Daar hoopt men ook op in Eerbeek, waar het Burgersterrein ook al jaren braak ligt. Al heel lang wordt erover gesteggeld of het een industrieterrein is of een woningbouwlocatie. De gemeente wil aan de slag op het veld of wordt het weer een veldslag?

De slag om de ruimte is eigenlijk een slag om het geld. De landbouw en veeteelt moeten inkrimpen en dus ligt daarvoor 25 miljard belastinggeld klaar. Gezien de hoeveelheid geld en de grote belangen van meerdere partijen zal er menige slag in het veld plaatsvinden. Maar er zijn altijd vele kapers op de kust als ruimte geld is. Soms is het klein geld. In Velp is een klein wijkje op het voormalige Recordterrein gebouwd en het is nu genomineerd voor de Gelderse Prijs voor Ruimtelijke Kwaliteit 2022 en wellicht wordt er 10.000 euro binnengesleept. Projectontwikkelaars zeggen veel oog te hebben voor de grote maatschappelijke belangen, maar hun ogen zijn te vaak gericht op hun kontzak.

De natuur ontleent haar bestaansrecht aan ruimte, maar ze heeft geen echte stem. Haar stilzwijgend wegkwijnen kan als een alarmerende noodkreet gezien en gehoord worden. Ze is echter maar één van de belanghebbenden, alleen heeft ze de absolute zekerheid dat ze zal overleven in welke hoedanigheid dan ook en voor ons, mensen, is dat vooralsnog afwachten.

Iedereen wil toekomstperspectief en vooral een deel van de koek, maar door voornamelijk naar elkaar te wijzen in plaats van gezamenlijk naar de toekomst, komt er te weinig beweging op gang. Veldslagen leveren over het algemeen alleen maar verliezers op, maar daarentegen is voor gezamenlijk optrekken een gezamenlijk strijdplan nodig. Die slag moet eerst gewonnen worden.

Desiderius Antidotum