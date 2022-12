Doesburgse kermis volgend jaar naar Turfhaven

DOESBURG – De kermis in Doesburg wordt aankomend jaar op de Turfhaven gehouden. Uit een risicoanalyse van de brandweer bleek de huidige locatie in de binnenstad niet langer verantwoord.

In november van dit jaar kwam de brandweer met een risicoanalyse van de huidige locatie. Hieruit bleek dat de kermis in de Doesburgse binnenstad onverantwoorde risico’s met zich meebrengt.

De slechte bereikbaarheid en daardoor vertraagde brandweerinzet spelen hierbij een rol. Op basis van deze risicoanalyse vindt het college van b&w het niet langer verantwoord om de kermis in de binnenstad te laten plaatsvinden

De kermis staat al sinds jaren in de binnenstad van Doesburg. De laatste jaren wordt de kermis steeds verder beperkt qua ruimte om aan allerlei wet- en regelgeving te voldoen. Ook is het steeds moeilijker om een exploitant te vinden die de kermis in Doesburg wil organiseren. De beperkingen maken de kermis niet rendabel.

Tijdens een brainstormsessie met de brandweer, politie en gemeente is de Turfhaven in beeld gebracht als alternatieve locatie voor de kermis in 2023. De Turfhaven is aangewezen als evenementenlocatie en is met name geschikt voor evenementen die vanwege hinder of benodigde ruimte niet of minder goed in de binnenstad kunnen plaatsvinden. Er worden extra veiligheidsmaatregelen voor o.a. kinderen genomen vanwege de ligging aan het water. De locatie ligt centraal en verbindt de binnenstad en Beinum.De brandweer en politie hebben aangegeven dat de bereikbaarheid voor de hulpdiensten geen probleem is en juichen een verplaatsing toe. Ook wethouder Stan Hillenaar is opgelucht over dit besluit: “Ik ben blij dat we op deze manier de kermis voor Doesburg toch hebben weten te behouden.”Na evaluatie wordt er besloten of deze locatie ook in de toekomst de kermis kan blijven huisvesten. De kermis wordt van 11 tot 14 mei gehouden in 2023.