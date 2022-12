Doesburgers laten nieuwe school bouwen in Oeganda

DOESBURG – Afgelopen zomer zijn een paar Doesburgers naar Oeganda geweest om te kijken wat er tijdens de coronatijd is gebeurd met de lopende projecten die zij steunen. Het tweede doel van de reis was het geven van workshops voor onderwijzers in de streek. De conclusie was dat het streven ‘geef ze een hengel en laat ze zelf vis vangen’ uitstekend in de praktijk werd gebracht.

De vijf microkredietgroepen maken dit allemaal waar. Twee van deze groepen maken inmiddels zelfs winst. De organisatie is ook blij dat ze sinds begin deze maand als stichting Ekeunos een Anbi status hebben, zodat de sponsoring fiscaal aftrekbaar is. Vanaf 10 euro per maand kan iedereen vriend worden van de stichting. Met de giften uit 2022 zijn drie schoolrenovaties plus leerboeken, schoolborden en schoolmaterialen gerealiseerd. Verder zijn er in de naaischool in Oeganda 280 schooluniformen gemaakt en konden er twee beamers voor scholen en drie drumsets voor muziekonderwijs aangeschaft worden.

Ook kregen de onderwijzers, die door sluiting van scholen tijdens de coronalockdown twee jaar niets hebben verdiend, ondersteuning en training vanuit de stichting. Er zijn meerdere watertanks van 5000 en 3000 liter geplaatst, inclusief dakgoten en fundering. Er konden vijf microkredietgroepen in de regio financieel ondersteund worden en er werden vier compleet nieuwe huisjes gebouwd voor grootouders die in een klein hutje woonden en zonder inkomsten voor de kleinkinderen moeten zorgen, waarvan de ouders overleden zijn.

Plannen voor nieuwe jaar

Zoals eerder aangegeven maakt een aantal van de microkredietgroepen al winst en kunnen zonder ondersteuning verder. Dit alles was alleen mogelijk dankzij de vele Doesburgers die de stichting blijven sponsoren. De start van de bouw van een compleet nieuwe school is halverwege. De oude school was zo verschrikkelijk slecht dat hij niet kon worden gerenoveerd. Voor de afbouw en inrichting van de nieuwe school is nog wel geld nodig. De planning voor de eerste helft van 2023 is: een watertank voor de nieuwe school, aflopende ondersteuning van microkredietgroepen, zeventig zonnepanelen voor hutten zonder licht, zaden voor de groentetuinen, nieuwe waterputten en het aanschaffen van rolstoelen. Het banksaldo is na het realiseren van bovenstaande projecten en door de bouw van de nieuwe school nu bijna negatief. De begroting voor de eerste helft van 2023 heeft bij uitvoering van de geplande projecten een te kort van 21.300 euro. Op oeganda-doesburg.nl staat een gespecificeerde begroting.