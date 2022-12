De laatste rustplaats van Jan Willem en Floris

RHEDEN – Begraafplaats de Pinkel is een historische begraafplaats in Rheden, waar achter elk graf wel een mooi verhaal schuilt. Ale Hartgers schreef in het blad Ambt & Heerlijkheid van de Oudheidkundige Kring Rheden-Rozendaal een verhaal over de graven van Jan Willem ten Holt en Floris Beumer.

Jan Willem ten Holt en Floris Beumer hebben hun laatste rustplaats gekregen in Vak 27, grafnummer 34 en 35. Beide mannen woonden in Rheden, maar kenden elkaar waarschijnlijk niet. Ze stierven beiden in 1952 bij een noodlottig ongeval. Jan Willem ten Holt (50) verdronk in Arnhem, toen hij met zijn taxi van de Rijnkade in het water belandde. Floris Beumer (20) was schippersknecht. Hij verdronk in de IJssel toen hij overboord sloeg en zijn lieslaarzen vol water liepen.

Ale Hartgers, die zeer betrokken is bij begraafplaats De Pinkel, heeft zich verdiept in de verhalen van de mensen die er liggen. Zo kwam hij ook achter het verhaal van Jan Willem en Floris, die elkaar bij leven niet kenden, maar hier naast elkaar liggen.

Omdat de nummerpaaltjes bij de graven in de loop der jaren zijn weggehaald en gebruikt als border voor het rondeel, is het lastig om de graven van Jan Willem en Floris terug te vinden. Daarom legt Hartgers graag uit waar deze te vinden zijn op deze oude begraafplaats. Bezoekers betreden de begraafplaats via het grote smeedijzeren hek aan de Pinkelseweg. “Als u daarna om het rondeel rechtdoor loopt, langs de grafsteen met het beertje, dan bent u aangekomen bij Vak 25”, legt Hartgers uit. “De laatste zerk van Vak 25 is van de zusters Dina en Berendjen Wolters en als u na deze grafzerk direct rechtsaf gaat en achter deze zerk het pad volgt, dan bevindt zich aan uw rechterzijde Vak 26 en aan uw linkerzijde Vak 27. Bijna aan het eind van dit pad vindt u de graven van Jan Willem ten Holt en Floris Beumer.”