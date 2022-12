Carolien fietst voor Het Vergeten Kind

DIEREN – Carolien-Sunshine uit Dieren zet zich ook dit jaar in voor de actie Serious Request en Het Vergeten Kind. Op haar hometrainer wil ze minimaal 100 kilometer gaan fietsen. Ook maakt ze zelf kerstkaarten om geld op te halen.Twee jaar geleden legde Carolien al een behoorlijke afstand af op haar hometrainer en haalde daarmee 320 euro op voor Serious Request en Het Rode Kruis. “Ik wil wel iets doen voor de donatie, want alleen geld brengen vind ik niks”, vertelt Carolien.

Fietsen is een grote hobby van Carolien, maar door aangeboren hersenletsel, astma en spasme haar armen en benen kan ze niet ver en snel lopen en fietsen. Toch maakte ze jaren geleden een fietstocht van Arnhem naar Maastricht en fietst ze veel op de hometrainer. Ook heeft ze sinds kort een driewielfiets met elektrische ondersteuning, maar die heeft ze helaas nog niet veel kunnen gebruiken omdat ze een jaar geleden longcovid kreeg en haar conditie daardoor helemaal weg is. “Dat vind ik heel jammer, maar met therapie hoop ik dat ik snel weer met de fiets op pad kan”, laat Carolien weten.

Het Vergeten Kind

Dit jaar gaat Carolien dus fietsen voor Het Vergeten Kind. Een organisatie waar ze zich graag voor in wil zetten. “Ik wil me graag inzetten voor dit doel. Zelf heb ik een moeilijke start gehad in het leven en dat gun ik geen enkel kind. Daarom wil ik kinderen helpen om een zo onbezorgd mogelijke jeugd te kunnen hebben”, vertelt Carolien. “Een tijdje geleden heb ik Het Vergeten Kind zelf benaderd om te vragen of ik iets voor hun kon betekenen, maar het enige waar ze toen graag hulp bij wilden, was het begeleiden van een zomerkamp en dat kan ik met mijn gezondheid niet. Ik ben daarom heel blij dat ik op deze manier, via Serious Request van 3FM, iets voor de stichting kan doen”, aldus Carolien.

Kerstkaarten

Carolien-Sunshine hoopt dit jaar minimaal 100 kilometer op haar hometrainer af te leggen en 150 euro op te halen voor Het Vergeten Kind. “Door de longcovid zal het zwaarder worden dan de vorige keer, maar we zetten gewoon door”, vertelt Carolien zelfverzekerd. Daarnaast maakt Carolien ook kerstkaarten die ze verkoopt voor het goede doel. “Ik heb alleen nog niet heel veel kaarten kunnen maken. Ik ben namelijk mijn schaartje kwijt en de nieuwe is nog niet binnen, maar zodra ik die heb ga ik snel weer aan de slag”, vertelt ze lachend. Sponsoren kunnen Carolien per kilometer sponsoren, een vast bedrag doneren of een van haar kaarten kopen via de Facebook-pagina ‘Kaarten voor Serious Request’. Mensen die geen Facebook gebruiken kunnen mailen naar zonnestraal@ziggo.nl, dan stuurt Carolien foto’s van de gemaakte kaarten.

www.npo3fm.nl/kominactie/acties/fietsen-voor-sr-het-vergeten-kind