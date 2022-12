Budget voor flexwoningen aan de Veldkant

EERBEEK – De Oekraïense vluchtelingen die nu in het ABK-huis in Hall, kunnen begin volgend jaar verhuizen naar nieuwe flexwoningen, die worden gebouwd aan de Veldkant in Eerbeek. Later kunnen ook spoedzoekers uit de eigen gemeente hier terecht. De Brummense gemeenteraad heeft voor de financiering van de woningen een budget van 3,5 miljoen euro vrijgemaakt.

Het voormalig voetbalveld aan de Veldkant, gelegen naast het sportpark van de Eerbeekse Boys, is geschikt bevonden voor een nieuw woonwijkje met tijdelijke woningen. Er komen 48 duplex-woningen, 24 nieuwe panden met elk twee appartementen, geschikt voor drie á vier personen. De woningen kunnen hier in rap tempo worden gebouwd en mogen hier maximaal tien jaar blijven staan. De eerste 16 woningen moeten er in april staan en deze zijn dan bedoeld voor de Oekraïners die niet langer in het ABK-huis kunnen verblijven. De overige 32 woningen volgen zo snel mogelijk en zijn bedoeld voor andere spoedzoekers in de gemeente.

Om deze woningen te kunnen bekostigen, is 3,5 miljoen nodig. De gemeente verwacht dat het hier gaat om een voorfinanciering, het college verwacht dit bedrag via subsidies en huurinkomsten grotendeels terug te krijgen.

De gemeenteraad vergaderde donderdag 15 december over het beschikbaar stellen van dit budget. Alle partijen stemden in met het voorstel van het college, maar er werden wel vragen gesteld. Zo wilden PvdA en Lokaal Belang bijvoorbeeld weten hoe de overige woningen worden toegewezen. Wethouder Ingrid Timmer gaf aan dat nog niet duidelijk is hoe dit precies gaat gebeuren, maar dat spoedzoekers en starters uit eigen gemeente hier echt voorrang gaan krijgen. Op vragen van onder andere het CDA en GroenLinks over samenwerking met omwonenden en de voetbalvereniging, gaf de wethouder aan dat de afspraken met Eerbeekse Boys al gepland zijn. De voetbalvereniging heeft gevraagd om de verbetering van wat voorzieningen, zoals verlichting, en daar gaat de gemeente met de club over in gesprek. Ook met Veluwonen wordt gesproken, zowel over mogelijk toekomstige overname van de woningen als over het versterken van de sociale cohesie in de buurt. Daarnaast staat er al een afspraak met de vrijwilligers van de stichting SOOB (Stichting Opvang Oekraïners Brummen) gepland. Het college is voornemens contact te zoeken met Oekraïners die momenteel nog particulier worden opgevangen.