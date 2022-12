Brummense Popquiz bijna uitverkocht

BRUMMEN – De kaartverkoop voor de Brummense popquiz verloopt voorspoedig en ook voor het voorafgaande popbuffet is weer veel animo. Het bord ‘uitverkocht’ ligt al klaar om opgehangen te worden, want de Vroolijke Frans heeft geen oneindige ruimte, dus de hoeveelheid kaarten is beperkt. Ook is er weer een afterparty, verzorgd door DJ Free Willy, ook wel bekend als popquiz-jurylid Martien Wilbrink.

Op dinsdag 27 december strijden twaalf teams van drie personen om de ‘Hans Broer Award’, de trofee die ieder jaar gewonnen kan worden bij de Brummense Popquiz. De deelnemende teams zijn De Overkant, De Vrijwillige brandweer van Breda, Good Riddance, De 4 Musketiers, De Spotifys, De Nösteraars, Oeken 35-plus, De Papa’s, De Blaauwtjes, Team Wolf, de Bouwmeesters en Team Hilarius.

Het is alweer drie jaar geleden dat de Brummense Popquiz in De Vroolijke Frans plaatsvond. De organisatie is in de vertrouwde handen van Theo van Enckevort, Gert-Jan van Dijk, Karin Beuwer en Robert Kersten. Gelet op het succes van voorgaande edities is het concept gelijk gebleven, maar is er wel een aantal veranderingen doorgevoerd. Zo is de huisband dit jaar niet van de partij, is er meer ruimte voor muziek met videoclips op grote schermen en ook qua presentatie en zaal-indeling zijn er enkele veranderingen doorgevoerd. Dit om er ook nu weer een mooi feest van te maken.

Bij De Vroolijke Frans in Broek, Primera Bosman in Brummen en Boekhandel Hendriks in Eerbeek zijn nog toegangskaarten voor geïnteresseerden verkrijgbaar voor 5 euro per stuk. Ook kan er nog meegedaan worden aan het popbuffet, dit kost 25 euro inclusief entree voor de popquiz. Het speciaal culinair popbuffet is een traditioneel onderdeel van de Brummense popquiz. Er is nog een beperkt aantal tafeltjes vrij en degenen die nog mee willen eten kunnezich aanmelden via info@devroolijkefrans.nl of bellen naar 0575-561719.

De organisatie kan de quiz niet organiseren zonder de vertrouwde steun van een groot aantal vrijwilligers en sponsoren zoals Drukkerij Hilarius, Paaspop Schijndel, Kroese Arnhem/Nijmegen, WalkIn Zutphen, Fidato Arnhem, Burgerweeshuis Deventer, Luxor Live Arnhem, Gigant Apeldoorn, Hedon Zwolle, Trolly Town Studio, Vroolijke Frans en SPL P.A. Service.

Popquiz Brummen is te volgen op op Facebook, Instagram en Twitter

