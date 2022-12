Brummen wijst vier gebieden aan voor zonneparken

GEM. BRUMMEN – Vier plannen, goed voor 30 hectare aan zonnepanelen, zijn door de gemeente Brummen beoordeeld als ‘kansrijk’. De initiatiefnemers van de plannen Soerense Zand Zuid, Zilverbeek, Het Blaar en De Voort krijgen nu een jaar de tijd om hun plannen verder uit te werken. Daarbij is er nog een heel aantal voorwaarden waar zij aan moeten voldoen, onder andere op het gebied van inspraak en profijt voor de omgeving.

Begin dit jaar konden initiatiefnemers hun plannen voor zonneparken indienen bij de gemeente Brummen. In deze eerste ronde was er maximaal 35 hectare te vergeven. De inschrijving leverde negen plannen op, die zijn beoordeeld door de Omgevingsadviesraad, waarin naast experts van bijvoorbeeld Liander en het waterschap ook omwonenden de ruimte kregen hun mening te geven. “Alle plannen behaalden de minimale score, maar er zijn er vier die we als het meest kansrijk beoordelen”, zegt wethouder Pouwel Inberg. Soerense Zand Zuid, Zilverveek, Het Blaar en De Voort zijn samen goed voor 30 hectare aan zonnepanelen. De parken zelf worden groter, omdat hierin groenruimte nog niet is meeberekend.

Profijtplan

Deze beoordeling betekent dat de plannen verder kunnen uitgewerkt. “Dat wat er nu ligt, is nog niet definitief. Het moet nu worden verfijnd tot een gedragen plan.” Bij verdere ontwikkeling van de plannen heeft de gemeente nog wel wat eisen. “Inpassing in het landschap is bijvoorbeeld heel belangrijk”, zegt Inberg. “Daarnaast moeten omwonenden voldoende tijd en ruimte krijgen om mee te praten en vinden we het belangrijk dat de omgeving van de zonnevelden ook profiteren van de opbrengst.” De wethouder noemt als voorbeeld dat omwonenden financieel mee kunnen delen in de opbrengst of dat er wordt geïnvesteerd in voorzieningen voor het omliggende gebied. Dit moet worden uitgewerkt in een zogeheten ‘profijtplan’.

Inberg heeft er alle vertrouwen in dat het stukje burgerparticipatie goed wordt opgepakt. “De initiatiefnemers zitten er immers niet op te wachten dat er bezwaren komen als we straks het vergunningentraject in gaan.” De wethouder heeft begrip voor weerstand, maar ziet wel dat het begrip onder de omwonenden gedurende het proces is toegenomen.

Wanneer er kan worden begonnen met de aanleg van de zonneparken is lastig te zeggen. Dat heeft alles te maken met de snelheid van het ontwikkelproces, subsidieaanvragen en aansluiting op het net. De wethouder verwacht er op zijn vroegst 2024 nieuwe zonnepanelen liggen. In een tweede traject heeft Brummen nog eens 30 hectare beschikbaar voor invulling met zonnevelden. In totaal wil de gemeente 100 hectare vullen, waarvan 35 hectare al is ingenomen door lopende projecten.

Plannen

Het plan Soerense Zand Zuid ligt in het zuiden van de gemeente Brummen, tegen de grens van Rheden bij Laag-Soeren. Het beslaat het terrein van boomkweker Meeuwis de Vries, tussen de Eerbeekseweg en het Kanaal.

Plan Zilverbeek ligt rondom de Lendeweg in Hall. Het grootste deel komt ten noorden van deze weg, richting Zilvensebroek weg, een kleiner deel aan de zuidkant.

Net tegen de Eerbeeksche Hooilanden in Hall (gelegen nabij de Empesche en Tondense Heide), is plan Het Blaar voorzien. Het zonnepark komt een eindje van de Langedijk af

Het vierde plan, De Voort, is gelegen langs het spoor, net ten zuidwesten van De Hoven.