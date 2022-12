Boeken voor in de Kersttas

DIEREN – Zaterdag 10 december mocht de Stichting Strak bij The Read Shop in Dieren een hele stapel boeken in ontvangst nemen voor de Actie Kersttas. Jos Wortelboer en Monique Heins van de stichting kregen de boeken cadeau van Sam Veen en Ap Lammers van Kiwanis Club Rheden De Veluwezoom.

Stichting Strak organiseert ieder jaar, in samenwerking met DIANA en de Protestantse gemeente Rheden, de Actie Kersttas. Mensen met een laag inkomen worden rond de feestdagen verrast met een goed gevulde boodschappentas met feestelijke, houdbare producten. Sinds 2021 is de tas vervangen door een kerstpakket. Vorig jaar zijn er ruim vierhonderd pakketten uitgedeeld. Dit jaar hoopt de stichting zelfs 425 huishoudens een pakket te kunnen aanbieden.

Kiwanis draagt elk jaar bij aan de kersttassenactie van Stichting Strak. Mede dankzij deze sponsoring krijgen kinderen in de leeftijd van 3 tot en met 7 jaar en van 8 tot en met 12 jaar een mooi boek. Kiwanis draagt hier ruim 1400 euro aan bij. Ook The Read Shop heeft bijdragen met een mooie korting en door alle boeken netjes in te pakken.

Kiwanis betaalt deze sponsoring mede uit opbrengsten uit de Goede Doelenwinkel, die in februari dit jaar helaas zijn deuren moest sluiten omdat het pand werd verkocht. Het doel van Kiwanis wereldwijd is ‘serving the children of the wold’ en alle doelen die Kiwanis Club Rheden De Veluwezoom steunt, hebben dan ook iets met kinderen te maken. Zo werden eerder al schenkingen gedaan aan Stichting Het Vergeten Kind, de kraamafdeling van Rijnstate, Meer Muziek in de Klas, Rhevak en Madierodam. Ook zijn er dit jaar bijdragen gegeven aan een kindervoorstelling op het Bonte Schaap Festival, een benefietconcert voor Oekraïne, en het Magisch Verhalen Festival.

Kiwanis Club Rheden De Veluwezoom is een serviceclub voor leden die wonen en/of werken in de gemeente Rheden of directe omgeving. De club maakt deel uit van een wereldwijde organisatie van vrijwilligers die zich inzetten voor het verbeteren van de wereld, kind per kind en gemeenschap per gemeenschap. Op vele manieren dragen de vrijwilligers van Kiwanis bij aan het welzijn en de ontwikkeling van kinderen.

Foto: Henny Versteeg

rhedendeveluwezoom.kiwanis.nl

Foto: Van links naar rechts: Monique Heins en Jos Wortelboer van Strak, Sam Veen van Kiwanis, Diane Horsten van The Read Shop en Ap Lammers van Kiwanis