Alpe d’HuZes-team Alpenkanjers bakt oliebollen

DIEREN – Team Alpenkanjers uit Dieren doet ook komend jaar weer mee aan de Alpe d’HuZes. Henk en Marijke gaan met hun dochters Liselotte en Jasmijn opnieuw de uitdaging aan om de berg Alpe d’Huez in Frankrijk te beklimmen en zo geld op te halen voor KWF Kankerbestrijding. Om geld in te zamelen, slaat het gezin op vrijdag 30 december aan het oliebollen bakken.

Ook in juni dit jaar deed de familie Schouten mee aan de Alpe d’HuZes. De meiden waren toen 8 en 6 jaar en reden ook mee – Jasmijn op een aanhangfiets, Liselotte zelf op haar eigen racefiets. Het streven is dat ook Jasmijn het dit jaar op eigen kracht gaat doen en daar wordt de komende maanden nog hard voor getraind.

Voor vader Henk wordt het inmiddels de vijfde keer dat hij meedoet aan het evenement. “We hebben een sterke band met dit mooie doel”, legt hij uit. Henk verloor zijn moeder precies 30 jaar geleden aan borstkanker. De moeder van Marijke werd getroffen door darmkanker en is gelukkig goed hersteld. “En we kennen nog genoeg anderen van dichtbij die deze ziekte hebben of ermee te maken hebben gehad. De motivatie blijft om hier iets voor te willen doen.”

Liselotte en Jasmijn zijn altijd bij het evenement betrokken geweest. “Onze dichters zijn eerst komen kijken toen wij zelf meededen. Later wilden ze zelf ook graag meedoen. Zo is het dus echt een ‘familieding’ geworden, waarbij we met elkaar fietsen en ons samen inzetten voor het goede doel.”

Het is de bedoeling om tijdens de Alpe d’HuZes geld in te zamelen voor KWF Kankerbestrijding. Een eerste actie wordt het bakken van oliebollen. Dit doet het gezin op vrijdag 30 december bij hen thuis aan de Enkweg 64 in Dieren. De opbrengst gaat volledig naar Alpe d’HuZes, omdat ze de ingrediënten gesponsord krijgen. Iedereen kan tot uiterlijk woensdag 28 december oliebollen bestellen via dealpenkanjers@hotmail.com of een briefje met bestelling in de bus doen op de Enkweg 64. Er zijn bollen met en zonder rozijnen verkrijgbaar. Ze kosten 8 euro per tien stuks. De oliebollen zijn op de 30e vanaf 10.30 uur af te halen.

opgevenisgeenoptie.nl/fundraisers/dealpenkanjers