Activiteiten in de kerstvakantie

REGIO – In de kerstvakantie verzorgen Sportbedrijf Sport in Rheden, Cultuurbedrijf Riqq, Bibliotheek Veluwezoom en Welzijnsinstelling Incluzio weer activiteiten voor kinderen en jongeren. Zo is er onder andere een Jongereninloop in Velp, Dieren en Rheden, is er een Drijf Inn in het Biljoenbad in Velp en een workshop muziek met trommels. Maar ook een activiteit met als thema: ‘opgroeien door stoeien’, om de weerbaarheid van de jeugd te verbeteren. Op school leren kinderen zich voor te bereiden op de toekomst, maar bij dit project leren zij optimaal in hun kracht te komen. Alle activiteiten zijn bedoeld voor jongeren in de gemeenten Rheden en Rozendaal die tussen de 6 en 17 jaar oud zijn. De meeste activiteiten zijn gratis, kinderen ontvangen op school ook een nieuwsbrief hierover en inschrijven kan op rhedenontdekt.nl.

De activiteiten worden georganiseerd vanuit de NPO gelden; nationaal programma onderwijs. De subsidie is beschikbaar gesteld om corona-achterstanden bij de jeugd te verminderen. Hierbij ligt de focus vooral op ontmoeting, tegengaan van eenzaamheid en meer verbinding. Vanwege de subsidie zijn de meeste NPO-activiteiten gratis zodat iedereen de kans krijgt om mee te kunnen doen. In de herfstvakantie vonden de eerste activiteiten plaats. Kinderen en jongeren konden deelnemen aan een filmmiddag, een graffiti- en vlogworkshop, een waterstuif, een mountainbike clinic en lasergamen. Het was een groot succes! Bij de waterstuif waren maar liefst zeventig kinderen aanwezig en bij het lasergamen ruim vijftig. Ook op de andere activiteiten kwamen enkele tientallen jongeren af.