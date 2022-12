Actief echtpaar Bosscha viert 60-jarig huwelijk

BRUMMEN – Jan en Alie Bosscha – Kamer (beiden 79) uit Brummen vierden woensdag 7 december hun 60-jarig huwelijk. Dinsdag 6 december kregen zij bezoek van burgemeester Alex van Hedel, die hen een kopie van de trouwakte overhandigde. Die heeft hij op moeten vragen in het Drentse Diever, waar het paar destijds in het huwelijksbootje stapte.

“Onze achternaam verraadt het al, wij komen uit het noorden”, vertelt Jan Bosscha. Hij is geboren in Friesland, zij in Drenthe en toch woonden ze op maar 12 kilometer afstand van elkaar. Ze ontmoetten elkaar tijdens de Winkelweek van de handelsvereniging in Oosterwolde, een evenement dat werd afgesloten met een groot vuurwerk. “Toen begon ook bij ons het vuurwerk”, lacht het paar.

Twee jaar na hun huwelijk verhuisden ze naar Brummen. “Ik kon hier een baan krijgen in de papierindustrie”, vertelt Jan. “Ik heb eerst een half jaar in de kost gezeten in Eerbeek, maar dat beviel niet zo. Afhankelijk van de ploegendiensten kon ik dan soms in het weekend naar huis. Toen er een woning vrijkwam in Brummen, zijn we hier komen wonen. Ik fietste elke dag op en neer naar mijn werk in Eerbeek.”

Het echtpaar betrok in 1965 de toen net opgeleverde woning aan de Talmastraat. “Wij zijn de eerste bewoners”, vertelt Alie. “De wijk was net nieuw en er woonden allemaal jonge mensen. Veel met kleine kinderen, net als wij. Dat was hartstikke gezellig.” Het echtpaar had al één kind en kreeg er in Brummen nog twee bij. Inmiddels is de familie uitgebreid met zeven kleinkinderen en vier achterkleinkinderen.

Meneer Bosscha werkte bij VP, later Mayr-Melnhof, maar kwam vanwege rugklachten al vroeg thuis te zitten, dat was even wennen. “Je moet jezelf vermaken. Gelukkig gaat dat in deze omgeving heel goed”, vertelt hij. Bosscha is een fanatiek fietser, altijd al geweest. “Ik ben op de fiets wel drie keer de wereld rond geweest. Soms ging ik op de fiets even terug naar het noorden, een rit van 123 kilometer. Maar ook tochten door de omgeving hier, richting Winterswijk bijvoorbeeld. Het is hier prachtig.” Zulke lange ritten maken hij en zijn vrouw niet meer, maar nog altijd stappen ze graag samen op de fiets. Ze genieten volop van de omgeving, maar zetten ook de fiets weleens achterop de auto om elders tochten te maken.

Alie, die werkte in de thuiszorg, is daarnaast fanatiek wandelaar. Zij deed graag mee aan meerdaagse wandeltochten. Zo liep ze acht keer de Nijmeegse vierdaagse, maar ook deed ook mee aan tochten in het buitenland. “Japan, Taiwan, Ierland, Oostenrijk, Zwitserland, Tsjechië, noem maar op. Ik heb 25.000 geregistreerde kilometers gelopen”, vertelt Alie. “Nu loop ik niet meer van die grote afstanden, maar wandel nog steeds graag. Een kilometer of 10 vind ik fijn.” Ze is ook nog steeds betrokken bij de organisatie van de avondvierdaagse in Brummen, waar ze onder andere bij het inschrijfbureau meehelpt.

Daarnaast is het stel creatief. Het huis staat vol houtsnijwerk dat meneer Bosscha heeft gemaakt. Een tafel, stoof, theedoos, paraplubak, allemaal met minutieus uitgesneden patronen. Ook bouwt hij graag aan zijn modelspoorbaan. “Die is nooit af.” Daarnaast was hij fervent biljarter, is zelfs een poos actief geweest als arbiter. Nu speelt hij nog bij Plein Vijf, een tikje minder fanatiek. Mevrouw Bosscha maakt graag kaarten en is al jarenlang vrijwilliger bij Plein Vijf.

Het echtpaar vierde hun huwelijksjubileum met een feestje met de familie, vrienden en buren. Ze kijken terug op 60 mooie jaren samen. Het geheim? “Het is een kwestie van geven en nemen, maar zo is eigenlijk het hele leven”, aldus Jan. Alie voegt toe: “Elkaar een beetje vrijlaten en dan komt het helemaal goed.”

Foto: Linda Peppelman