Actie Hongerpot zorgt al jaren voor een goede maaltijd

BRUMMEN – Ook dit kwartaal zijn er weer acties geweest voor de voedingsprojecten van de Actie Hongerpot in India en Armenië. Zo is de Jumbo in Brummen weer begonnen met een flessen-doneer-actie voor Actie Hongerpot. Na het inleveren van de flessen kan men kiezen tussen de knop ‘bon’ of de knop ‘doneren’. Bij de knop ‘bon’ wordt het flessengeld in mindering gebracht van het totaalbedrag bij de kassa. Drukt men op ‘doneren’, dan is het geld voor Actie Hongerpot.

De organisatie van Actie Hongerpot krijgt regelmatig bericht van de projecten die vanuit Brummen worden ondersteund. Zo laat medewerkster Elanora Evanesyan van een dagcentrum in Armenië weten dat er dagelijks 25 kinderen uit 22 gezinnen naar het dagcentrum komen. De kinderen komen uit gezinnen die onder de armoedegrens leven en sociaal zeer kwetsbaar zijn. Na schooltijd komen de kinderen direct naar het centrum. Ze krijgen eerst een gezonde en voedzame maaltijd, waarna gestart wordt met de middagprogramma’s. In het centrum kunnen kinderen die in een uitzichtloze situatie verkeren de problemen thuis even vergeten, aansterken en werken aan hun toekomst.

Terugblik

Actie Hongerpot begon in Ranchi, India, met George Zwijsen. In juli 1973 vond een medisch onderzoek plaats onder 539 kinderen op de school in zijn buurt. 169 kinderen leden aan een of andere huidziekte; 300 anderen hadden dringend medische hulp nodig in verband met wormen, bloedarmoede, slechte ogen, algemene zwakte, koorts. En dat allemaal door gebrek aan voedsel en hygiëne, zeiden de dokters. George Zwijsen ging naar de gezinnen en ontdekte dat een meerderheid van de schoolkinderen ’s ochtends voor schooltijd alleen twee kleine platte, droge pannenkoekjes (chapati’s) kreeg. De hele dag zaten ze zonder eten op school en ’s avonds kregen ze weer twee of drie van die meelkoeken, met af en toe wat groente. Zwijsen begreep dat dit de reden was waarom er van de ruim 100 leerlingen in de lagere klassen maar een kleine 40 in de hogere klassen overbleven. Ondervoede, zieke kinderen kunnen immers geen leerprestaties leveren. Hij was geschokt en kocht meteen drie grote ketels en honderdvijftig blikken borden en begon een keuken. “De kinderen hurkten in lange rijen op de grond, met hun gezicht tegen de muur, in totale stilte. In minder dan vijf minuten zijn de drie grote ketels op. Ik kende de namen van de kinderen. Ik kende de ouders en kwam bij hen thuis. Maar ik wist niet dat ze zo’n honger hadden”, vertelt Zwijsen.

Die dagelijkse warme maaltijd is de redding geweest van vele kinderen. Ook vandaag zorgt Actie Hongerpot voor deze basisbehoefte van schoolkinderen. Aan de opzet van de hongerpotjes is in al die jaren dan ook niets veranderd: elke keer dat mensen voor hunzelf iets kopen, wordt er iets apart gelegd voor een kind dat anders honger zou hebben. De opbrengst voor Hongerpotjes was op 10 december 793,50 euro en er werd 500 euro opgehaald in het Snuffelschuurtje. De optelling voor het vierde kwartaal van 2022 volgt in februari. Giften aan de Hongerpot kunnen overgemaakt worden naar NL 63 ABNA0532 5110 93, ten name van Actie Hongerpot.