Yvonne Keuls speelt ‘Mevrouw mijn moeder’ in de Bibliotheek Dieren

DIEREN – Dinsdagavond 15 november komt Yvonne Keuls met een bijzondere voorstelling naar de Bibliotheek Dieren. Voor de bibliotheekcampagne Nederland Leest reist de schrijfster door het land met de toneelbewerking van haar boek ‘Mevrouw mijn moeder’. ‘Oud worden, jong blijven’ is dit jaar het thema van Nederland Leest.

‘Mevrouw mijn moeder’ is een met veel humor geschreven, persoonlijk en ontwapenend boek, waarin de generaties met elkaar in gesprek raken en de kunst van het ouder worden tussen de regels te vinden is. “Mijn moeder staat centraal in dit boek, dat zo prachtig aansluit bij het thema ‘Oud worden, jong blijven’. Ze weigerde naar een bejaardentehuis te gaan: ouder worden zou zij wel even op haar eigen manier doen. Er is geen groter goed dan waardig oud te mogen worden, op je eigen voorwaarden”, aldus Yvonne Keuls.

In de toneelbewerking van haar boek gaat de schrijfster dieper in op het verhaal van haar moeder en haar visie op ouder worden. Na de voorstelling gaat ze hierover graag het gesprek aan met het publiek.

De voorstelling Begint om 20.30 uur en is afgelopen rond 22.30 uur. Toegang is 12,50 euro voor niet-leden van de bibliotheek, 7,50 euro voor standaard abonnementhouders en gratis voor plusabonnementshouders. Aanmelden kan via bibliotheekveluwezoom.nl/agenda of in de Bibliotheek Dieren.

De voorstelling is onderdeel van de campagne Nederland Leest. Een goed boek brengt gesprekken op gang en verbindt lezers met elkaar. In november leest heel Nederland daarom één boek: dit jaar ‘Mevrouw mijn moeder’ van Yvonne Keuls. Lezers krijgen dit boek cadeau van de bibliotheek.

www.bibliotheekveluwezoom.nl/nederlandleest