Wethouders openen eerste nectarkroeg in Velp

VELP – Met het ingraven van een aantal planten hebben de wethouders Paul Hofman en Dorus Klomberg van de gemeente Rheden op woensdag 16 november de eerste nectarkroeg in de openbare ruimte geopend. De nectarkroeg op de hoek van de Graaf Ottostraat en de Waterstraat in Velp krijgt een omvang van ongeveer honderd vierkante meter.

Een nectarkroeg is een strook met verschillende natuurlijke, droogtebestendige bloeiende planten en bloembollen. Insecten kunnen hier volop nectar en stuifmeel vinden. Daarmee draagt een nectarkroeg bij aan de overlevingskansen van insecten. De bloeiende planten in de nectarkroeg zijn niet alleen goed voor de insecten, ook draagt een groene bloeiende omgeving bij aan het welzijn van mensen.

Met het plaatsen van een nectarkroeg kan iedere tuin een bijdrage leveren aan het versterken van de biodiversiteit. De gemeente Rheden stelt daarom 250 nectarkroegen van één vierkante meter gratis beschikbaar. Voorwaarde is dat de bewoners ongeveer één vierkante meter tegels of gazon in hun tuin verwijderen voor beplanting. Een nectarkroeg is makkelijk in onderhoud en droogtebestendig, dus water geven is niet nodig. Het aanvragen van een nectarkroeg kan tot zondag 27 november via rheden.nl/nectarkroeg. Inwoners die een aanvraag indienen, ontvangen binnen een week na de sluitingsdatum een reactie van de gemeente.

Het aanleggen van de nectarkroegen is de eerste actie uit het biodiversiteitsplan dat de gemeenteraad in juni van dit jaar heeft vastgesteld. De verscheidenheid aan soorten planten, dieren en micro-organismen op aarde staat onder druk, ook in Rheden. Met deze actie wil de gemeente Rheden haar inwoners stimuleren een bijdrage te leveren aan het behoud, herstel en de verbetering van de biodiversiteit.