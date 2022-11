Walking Football toernooi SC Doesburg

DOESBURG – Op dinsdagmorgen 8 november houdt SC Doesburg een Walking Football toernooi. Dit tweede toernooi van de sportclub is vernoemd naar Hans Nijland. Hans is met Wim Egbertzen samen de oprichter geweest van het Walking Football in Doesburg. Hans was een verenigingsman in hart en nieren. Hij is op 31 juli 2021 overleden. De organisatie wil hem, met het verbinden van zijn naam aan dit wederkerend toernooi, in ere houden.

Walking Football in Doesburg kent een groot aantal beoefenaars. Er zijn veel oud-voetballers en andere leden met een sportieve achtergrond die iedere week met elkaar op de dinsdagmorgen deze vorm van voetbal beoefenen. Iedereen van 60 jaar en ouder is welkom, zowel dames als heren. Inmiddels maken drie dames deel uit van een groep van 25 leden. Naast het sportieve element is er ook ruimte voor sociale contacten en vooral gezelligheid. In het kader van gezond bewegen voor ouderen mocht SC Doesburg ook een bijdrage van de gemeente Doesburg ontvangen voor de aanschaf van diverse materialen.

Aan het toernooi op 8 november doen verschillende verenigingen mee, waaronder de Walking Football verenigingen uit Zutphen en Dieren, DVC uit Didam, ESA Arnhem, Feyenoord Rotterdam, Sporting Ambon en Sc Doesburg. De gasten worden bij aankomst met een kop koffie of thee ontvangen. Na de eerste poulewedstrijden is er lunch, daarna worden de poulewedstrijden vervolgd. De spelers van Doesburg spelen in een outfit gesponsord door de eigenaar van De Stadstuin in Doesburg, Jürgen Nijland, de zoon van Hans. Het fruit wordt gesponsord door Museumtuin ‘t Olde Ras uit Doesburg. Publiek is van harte welkom op het sportpark van sportclub Doesburg. Het toernooi duurt van 9.00 tot ongeveer 15.00 uur.