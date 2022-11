Waarheid bij Filosofische Kring

ROZENDAAL – Op maandag 14 november geeft Prof. Dr. Ir. Jeroen de Ridder van 20.00 tot 22.00 uur een inleiding over ‘Waarheid en Religie’. Dit doet hij tijdens De Filosofische Kring over waarheid in De Serre van Rozendaal.

Deze reeks Filosofische Kringen gaat over waarheid in relatie met desinformatie, complottheorieën, religie, en waarheidsvinding in de rechtspraak. Veel traditionele religies claimen de ultieme waarheid te kennen en dat roept grote vragen op over hoe de claims van verschillende religies zich dan tot elkaar verhouden. Die laatste vraag geeft weer aanleiding om verder na te denken over in hoeverre mensen in staat zijn om ultieme waarheden te kennen en, als dat al zo zou zijn, of mensen dat dan wel van zichzelf kunnen weten.

Prof. Dr Ir. Jeroen de Ridder is universitair hoofddocent filosofie aan de Vrije Universiteit Amsterdam en bijzonder hoogleraar christelijke filosofie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zijn onderzoek draait om de rol en grenzen van wetenschappelijke en andere vormen van kennis in de samenleving. In 2015 publiceerde hij samen met Emanuel Rutten het boekje ‘En dus bestaat God: de beste argumenten’ en in 2020 redigeerde hij met Rens Vliegenthart en Jasper Zuure de bundel ‘Doen, durven of de waarheid? Democratie in digitale tijden’. Hij promoveerde aan de TU Delft op een techniekfilosofisch proefschrift en studeerde eerder cum laude af in zowel de Technische Bestuurskunde als de Filosofie.

Deelname aan één losse voordracht van de Filosofische Kring kost 15 euro per persoon en 5 euro voor studenten. Scholieren die aangemeld worden door hun docent filosofie kunnen gratis deelnemen. De laatste bijeenkomst is op maandag 28 november. Dan spreekt Natascha Rietdijk, MA over Desinformatie.

dekerkvanrozendaal.nl/vrienden