Vervanging warmtepomp scholencluster Lorentzstraat

EERBEEK – Om de warmtepomp bij de scholencluster aan de Lorentzstraat in Eerbeek te kunnen vervangen, schiet de gemeente Brummen 75.000 euro voor. Het college van B&W stelt de aannemer verantwoordelijk voor het feit dat de pomp al na vier jaar niet goed meer werkt, maar wil voorkomen dat de kinderen gedurende een juridisch traject in de kou komen te zitten.

Het scholencluster aan de Lorentzstraat in Eerbeek herbergt leerlingen van zowel de Van Leeuwenschool als De Enk. Vier jaar na oplevering van het gebouw is de warmtepomp al defect. In de afgelopen 4 jaar is de aannemer volgens de gemeente al regelmatig op de hoogte gesteld van de niet goed functionerende warmtepomp. “Helaas wijst deze iedere verantwoordelijkheid af. De schoolbesturen maken hierdoor veel extra kosten, omdat het systeem iedere twee maanden gereset moet worden door een onderhoudspartij”, aldus de gemeente.

Onlangs is gebleken dat de warmtepomp inmiddels helemaal defect is vanwege een kapotte compressor. De levensduur van een warmtepomp is ongeveer vijftien jaar. Nu functioneert de warmtepomp in deze scholencluster al binnen vier jaar niet meer. Reden voor het college om de aannemer hiervoor juridisch aansprakelijk te stellen. De gemeente neemt voorlopig de kosten voor vervanging van de warmtepomp voor haar rekening. Het college rekent er op dat deze extra onkostenpost via een noodgedwongen juridisch traject te verhalen is op de aannemer.

Op dit moment wordt de school nog wel enigszins verwarmd door een back-up systeem. Er wordt nu onafhankelijk onderzoek uitgevoerd om te beoordelen wat er precies aan de hand is en wat de oorzaak van de problemen is. Dit is belangrijk vanwege het juridisch geschil met de aannemer. Zodra het is afgerond, vraagt het schoolbestuur offertes aan en wordt de warmtepomp met spoed vervangen.

Vervaning is ook noodzakelijk vanwege de aangrenzende gymzaal. Op dit moment is de watertemperatuur namelijk niet hoog genoeg om legionella te voorkomen, meldt de gemeente. “Dit wordt nauwlettend in de gaten gehouden. Mocht zich legionella ontwikkelen, dan zal het een tijdje niet mogelijk zijn om gebruik te maken van de douches van de gymzaal.”