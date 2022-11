Uitkomst controle: naleving alcoholwet moet beter

GEM. BRUMMEN – Een controle op naleving van de alcoholwet in de gemeente Brummen heeft niet alleen positieve resultaten opgeleverd. Burgemeester Alex van Hedel concludeert: “We hebben met elkaar nog veel werk te doen!”

De Alcoholwet (voorheen Drank- en Horecawet) heeft onder andere tot doel de gezondheidsschade van alcoholgebruik tegen te gaan. Eén van de belangrijke voorwaarden in die wet is dat er een leeftijdsgrens van 18 jaar is voor het gebruik van alcohol. Om die leeftijdsgrens te bewaken, moeten maatregelen worden getroffen door ondernemers (of organisaties) die alcohol verkopen. Het is aan de gemeente om daarop toe te zien.

Reden voor burgemeester Alex van Hedel van de gemeente Brummen om een uitgebreide preventieve controle te houden. “Ik wil met deze actie vooral beter in beeld krijgen of onze ondernemers zich goed aan de spelregels houden. En als dat niet zo is, dat we ze nog eens goed informeren over deze wetgeving.”

Er zijn tijdens deze controle geen boetes uitgedeeld. Ondernemers die de zaken niet op orde hadden, zijn gewaarschuwd.

Mystery-shopper

Er zijn in totaal achttien locaties bezocht die alcohol verstrekken en waar mogelijk ook ter plekke alcohol genuttigd kon worden. “We hebben bij deze controle gebruik gemaakt van een mystery-shopper. Iemand waarbij twijfel bestaat over de leeftijd. Dit betekent dat iemand die alcohol verkoopt in die situatie altijd moet vragen naar een identiteitsbewijs.” De burgemeester laat weten dat er in slechts zes van de achttien situaties om een ID-bewijs is gevraagd. “Dat stelt me wel teleur”, aldus Van Hedel.

Een ander belangrijke regel is dat bij de entree van een locatie waar je alcohol kunt kopen of nuttigen, een NIX18-bordje of -sticker moet zijn aangebracht. “Ook nu hebben de handhavers geconstateerd dat bij zes van achttien locaties niet zo’n aanduiding hangt,” licht de burgemeester toe.

Hij vervolgt: “Ook is gekeken in hoeverre de verstrekkende persoon daartoe bevoegd is. En of de Alcoholwet-vergunning actueel was. Ook deze zaken waren spijtig genoeg niet altijd op orde.”

Onwetendheid

Hoewel Van Hedel concludeert dat er het nodige schort aan de naleving van de wetgeving van de Alcoholwet bij ondernemers en organisaties, is de indruk dat dit soms komt door onwetendheid of omdat de aandacht hiervoor is verslapt. “Veel ondernemers lieten weten dat juist onze preventieve controles helpen om weer scherper te zijn op het naleven van de regels. En ze vinden het goed dat inwoners te horen krijgen dat er daadwerkelijk wordt gecontroleerd en dat het naleven van de regels niet alleen een verantwoordelijkheid is van de ondernemer.”

De uitkomsten van deze controles zijn voor de burgemeester aanleiding om de komende periode actief informatie te geven aan inwoners en ondernemers als het gaat om de regels van de Alcoholwet. “En daarbij ligt wat mij betreft het accent op het voorkomen van alcoholgebruik door personen jonger dan 18 jaar.” Daarnaast laat Van Hedel weten dat die ondernemers waar vergunningen niet goed op orde zijn, dringend zijn geadviseerd dit alsnog goed te regelen. “Bij een volgende actie gaat het boete-boekje wel mee. Ik hoop alleen dat mijn toezichthouders geen boetes hoeven uit te delen.”