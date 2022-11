Ticketverkoop Brummense Popquiz van start

BRUMMEN – De verkoop van toegangskaarten voor de Brummense Popquiz is geopend. De bekende quiz wordt op dinsdag 27 december gehouden in de Vroolijke Frans in Brummen (Broek).

Tijdens de Brummense Popquiz wordt gestreden om de Hans Broer Award. Deze prijs is vernoemd naar initiatiefnemer Hans Broer, die in 2016 onverwacht overleed. De laatste fysieke editie in 2019 leverde winst op voor Team Hilarius. De online editie een jaar later werd gewonnen door de Vrijwillige Brandweer van Breda. Beide teams doen in deze samenstelling dit jaar niet mee aan de popquiz. Maar met twaalf teams is het deelnemersveld wel maximaal gevuld. De deelnemende teams zijn dit jaar: De Overkant, De Vrijwillige Brandweer van Breda, Good Riddance, De 4 Musketiers, De Spotifys, De Nösteraars, Oeken 35-plus, De Mannen, De Blaauwtjes, Team Wolf, de Bouwmeesters en Team Hilarius.

Iedereen is van harte welkom de popquiz in De Vroolijke Frans te bezoeken. Ook dit jaar moet daarvoor een toegangskaartje gekocht worden. Op dinsdag 29 november start de voorverkoop daarvoor. De kaarten voor de quizavond kosten 5 euro en zijn te koop bij de Vroolijke Frans in Broek, Primera Bosman in Brummen en Boekhandel Hendriks in Eerbeek.

Een traditioneel onderdeel van de Brummense popquiz is het culinair popbuffet. Het buffet start om 17.30 uur en de kosten bedragen 25 euro. Wanneer er meegedaan wordt aan het buffet, hoeft er geen entree meer betaald te worden voor de popquiz later die avond. Aanmelden voor het popbuffet kan via info@devroolijkefrans.nl of 0575-561719.

De Popquiz wordt jaarlijks georganiseerd door Theo van Enckevort, Gert-Jan van Dijk, Robert Kersten en Karin Beuwer. Wie vragen heeft, kan bij hen terecht, een kijkje nemen op popquizbrummen.nl of een mailtje sturen naar popquizbrummen@gmail.com. Ook kan Popquiz Brummen gevolgd worden op Twitter, Instagram en Facebook.