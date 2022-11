Tachtig kinderen spelen musical Jona in de Kruiskerk

EERBEEK – Maar liefst tachtig kinderen van basisschool De Triangel en de kinderkerk in Eerbeek kwamen onlangs samen in de Kruiskerk. In één dag studeerden ze een musical in, die dezelfde avond nog op de planken werd gebracht voor maar liefst 200 gasten.

De organisatie De Vliegende Speeldoos werkte deze dag in kleine groepen samen met de kinderen aan de voorbereidingen. Er werd gezongen, geknutseld, geschminkt en geoefend. Er waren visjes, planters, studenten, krabben, een rol in de onderwaterwereld, de zeelui en de groep Nineve.

Deze dag werd georganiseerd door de Jakobsladder, in samenwerking met de ouderraad van basisschool de Triangel en de Vliegende Speeldoos. Tal van vrijwilligers en hulpouders hebben bijgedragen aan het grote succes hiervan. De Jakobsladder is een initiatief van de Protestantse Gemeente Eerbeek en de Kruiskerk en de christelijke basisscholen de Triangel en de Enk. Het plan is om in kleine stapjes een programma te ontwikkelen met activiteiten en projecten voor ouders en kinderen uit alle leerjaren. Soms is dit onder schooltijd, andere keren buiten schooltijd, soms op school, andere keren in het dorp of bij mensen thuis. De activiteiten en projecten staan dan ook open voor alle kinderen en volwassenen uit Eerbeek en omgeving.

Deze musical was de start van het Kerk in Actie-project Kinderen in de Knel. De Jakobsladder en de kinderen van basisschool de Triangel gaan zich samen inzetten voor het project Nieuwe kansen voor straatkinderen in Oeganda. Er worden verschillende acties opgezet om geld in te zamelen voor dit goede doel.

Meer foto's