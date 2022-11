Streektaalprogramma VoorstVeluwezoom populair

REGIO – De streektaal, ons dialect, blijkt nog steeds erg populair te zijn. Dit bleek wel uit de grote belangstelling die er zaterdag 19 november was in Twello bij de duizendste uitzending van Mo’j is luusteren, het dialectprogramma van de streekomroep VoorstVeluwezoom (gemeenten Voorst en Brummen). Velen kwamen zaterdag naar de studio aan het Marktplein in Twello om de programmamakers in het zonnetje te zetten. Met fraaie gesproken woorden en gezellige muziek werden presentator Martien Kobussen en technicus Martin van der Kaaij in het zonnetje gezet.

De leiding van VoorstVeluwezoom had een programma van drie uur bedacht om de streektaal en hun makers op deze dag te eren. Het programma is een van de meest beluisterde programma’s van deze omroep. Bas Post had deze morgen de regie en voor deze gelegenheid presenteerde Martin Burgers het programma.

Er was meteen om 10.00 uur al een daverende start met het Pietenorkest van de muziekvereniging Excelsior, dat de jubilarissen een aubade bracht. De Pieten zongen en speelden er driftig op los.

Nadien was het een komen en gaan van gasten in de studio. Vaste gasten, die regelmatig in het programma komen, kwamen Martien en Martin met een presentje feliciteren met deze mijlpaal. Oud-voorzitters en medewerkers maakten even een praatje.

Een complete verrassing was het optreden van het shantykoor De Trossen Los uit Twello, onder leiding van Gert Pannekoek. Zij zongen buiten in de partytent hun mooiste shanty’s als waardering voor de inzet van de mannen.

Er was nog meer muziek. Het harmonicaduo Annie en Marie speelde in de studio ook een paar gezellige nummers.

De Voorster burgemeester Paula Jorritsma-Verkade, die ‘s morgens eerst jeugdlintjes moest uitreiken, kwam ook even naar de studio. Ook zij kon het bijzonder waarderen dat de programmamakers van Mo’j is luusteren het dialect in ere houden. Zij vond het een grootse prestatie om duizend maal de luisteraars te verrassen op gezellige praatjes en muziek in de streektaal.

Foto: De makers van Mo’j is luusteren met Monique de Krosse, die ook vele jaren verbonden is aan de omroep