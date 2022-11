Shirma Rouse zingt tijdens kerstconcert Brummens Mannenkoor

BRUMMEN – Het Brummens Mannenkoor prijst zich gelukkig dit jaar weer een kerstconcert te kunnen geven. Bijzonder is dat er dit keer wordt samengewerkt met de bekende zangeres Shirma Rouse. Het concert wordt gegeven op zaterdag 17 december, om 20.00 uur in de Pancratiuskerk in Brummen.

Shirma Rouse is niet meer weg te denken uit de Nederlandse muziekscene. Haar enorme bereik en soulvolle, rijke stemgeluid maken haar tot een van de meest gevraagde zangeressen van Nederland. Shirma is geboren op Curaçao en opgegroeid op St. Eustatius. Haar muzikale carrière startte zij als achtergrondzangeres bij diverse bands en artiesten zoals Henny Vrienten en Anouk. Nadat Anouk in 2013 Nederland vertegenwoordigde op het Eurovisie Songfestival werd Shirma Rouse door de Eurovision Times uitgeroepen tot beste backing vocalist van het festival.

Shirma Rouse is inmiddels ook een veelgevraagde BN-er. Zo deed ze onder andere mee aan ‘De gevaarlijkste wegen van Nederland’ en was ze gastjurylid in het tv.programma ‘Project Rembrandt’. Ook treedt ze regelmatig op met het ZO! Gospel Choir en is ze medesamensteller van de expositie ‘Gospel, een muzikale reis van kracht en hoop’, die nog tot en met 10 april te zien en beluisteren is in het Museum Catherijneconvent in Utrecht.

En op 17 december zingt ze dus in Brummen. Het concertprogramma bestaat uit drie onderdelen. Eerst brengt het Brummens Mannenkoor diverse (kerst)liederen. Daarna is er een solo-optreden van Shirma Rouse, die onder andere ‘Joy tot the world’ en ‘Je vecht nooit alleen’ brengt. Tot slot zingen Shirma en het Brummens Mannenkoor samen. Gebracht worden onder andere ‘Hallelujah en ‘Feliz Navidad’.

Shirma Rouse wordt op de piano begeleid door Melvin Nyavor. Het BMK staat zoals gebruikelijk onder leiding van dirigent Henriette Hansma en wordt begeleid door pianist Gerard Geurts.

Kaarten kosten 10 euro en zijn verkrijgbaar bij Drogisterij Troost te Brummen (contant betalen) en Primera Eerbeek, bij de koorleden en zolang de voorraad strekt bij de aanvang van het concert in de kerk.

Foto: Thareyck Martina

brummensmannenkoor.nl

shirmarouse.com