Schoolkinderen leren meer over de wolf

DIEREN – Op uitnodiging van de gemeente Rheden hebben 65 basisschoolleerlingen op woensdag 9 november samen de film Wolf bekeken in het Filmhuis Dieren. Na de voorstelling gingen zij met wethouder Paul Hofman en twee boswachters van Natuurmonumenten in gesprek over de terugkeer van de wolf in ons land.

De wolf is terug in Nederland en ook op de Veluwe komen weer wolven voor. Wethouder Paul Hofman wilde daarom graag met de jeugd in gesprek over de wolf. “Het gaat niet goed met de natuur. Daarom is het heel bijzonder dat de wolf na 150 jaar weer terug is in ons land. Sommige mensen hebben daar moeite mee, maar dat zegt misschien ook wel iets over hoe wij omgaan met de natuur”, zei de wethouder.

De wolf komt de laatste tijd vaak negatief in het nieuws, omdat hij regelmatig schapen, moeflons en ander vee doodt. “Dat is een lastig probleem. We moeten maatregelen treffen om het vee beter te beschermen, bijvoorbeeld door schrikdraad rond de omheiningen te plaatsen. Daar is ook geld voor beschikbaar”, vertelde boswachter Tonnis Boersma van Natuurmonumenten. De wolf verjagen is volgens hem geen optie, want is een beschermde diersoort. Bovendien heeft het roofdier een belangrijke functie in de natuur. Hij zorgt er mede voor dat het aantal herten en wilde zwijnen niet uit de hand loopt. Daarnaast draagt de wolf bij aan de biodiversiteit. De kadavers die zij achterlaten is weer een belangrijke voedingsbron voor allerlei aaseters, zoals de raaf en diverse insecten. “Wij moeten weer aan de wolf wennen en de wolf moet weer aan ons wennen”, zei boswachter Tonnis.

De boswachters hadden deze dagen een opgezette wolvin meegenomen naar Dieren. Dit was een van de eerste wolven die op de Veluwe is geboren. Zij is een paar jaar geleden bij Planken Wambuis door een auto aangereden en omgekomen. Na de film konden de leerlingen de opgezette wolf van dichtbij bekijken en vragen stellen aan boswachters Tonnis Boersma en Susanne Blommaert.