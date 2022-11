Rustige sloop van Jeugdhuis in Loenen

LOENEN – Maandag 8 november is gestart met de sloopwerkzaamheden van het Jeugdhuis aan de Beekbergerweg in Loenen. De sloop heeft een forse vertraging opgelopen, omdat er werd gedacht dat er vleermuizen woonden in het Jeugdhuis en in de aangrenzende pastorie van de Protestantse Kerk. Helemaal duidelijk is het niet geworden, maar het leverde wel een vertraging van vele maanden op. De Kerkenraad moest in elke hoek van de bovenverdieping van de pastorie een kast aanbrengen voor deze nachtdieren.

Maandag 7 november hebben vrijwilligers de naamletters van het Jeugdhuis verwijderd, een historisch moment. De metalen letters werden voorzichtig van de muur gehaald. Chris van Oorspronk, die hier ook bij betrokken was, denkt dat zijn vader Wim van Oorspronk met vakmanschap toen de letters heeft gesmeed.

Maandag begonnen ook de mannen van een sloopbedrijf met de afbraak van het dak van het gebouw. Geen gebeuk met een zware slopersmoker, maar een rustige handmatige sloop van het dak. Er is gekozen om alle materialen te hergebruiken. Eerst werden de pannen van het dak voorzichtig verwijderd, nadien de panlatten, planken en ander houtwerk. Alles werd keurig van het dak afgehaald door de mannen. Een ander bedrijf komt binnenkort de muren en de rest van het Jeugdhuis slopen en afvoeren.

Het Jeugdhuis was een aansluitend bijgebouw van de pastorie, waar tot voor kort de plaatselijke predikant woonde. De pastorie dateert uit het jaar 1911 en is geschonken aan de Hervormde Gemeente Loenen door mevrouw van Lijnden, die in Loenen op het kasteel Ter Horst woonde. Ter nagedachtenis aan haar man Robert Melvil Baron van Lijnden schonk zij 11.000 gulden om de pastorie te bouwen.

De pastorie, die nu een forse opknapbeurt moet hebben, blijft wel behouden en wordt door de Kerkenraad verkocht. Het ruim honderdjarige gebouw, met vier schoorstenen, bevat veel woonruimte. Op de zolderverdieping is nog een kamer aanwezig voor de dienstbode, die toen dag en nacht aanwezig moest zijn voor de predikant en zijn gezin. Het laatste woonde hier dominee Hans van Driel met echtgenote en kinderen. Zijn opvolger Marcel Oostenbrink koos voor een andere woning in het dorp.

Ook worden drie bouwkavels op het ruime terrein bij de pastorie verkocht. Aan de noordzijde mogen twee woningen komen en aan de zuidzijde (de voormalige tuin) komt één woning.

Foto: Martien Kobussen

Slopers zijn druk bezig om het dak van het Jeugdhuis af te breken zonder slopersmoke