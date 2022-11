RFC sluit jubileumjaar af met concert

RHEDEN – Het Rhedens Fanfare Corps gaf zondag 20 november een prachtig jubileumconcert in de Dorpskerk in Rheden. Dit concert, onder de enthousiaste en bezielende leiding van dirigent Harry van Bruggen, vormde de afsluiter van een mooi jubileumjaar.

Voorzitter Anne Bruger mocht in een goed gevulde kerk de aanwezigen verwelkomen, in het bijzonder wethouder Gea Hofstede van de gemeente Rheden. Verder heette hij de dirigent en leden van het meewerkende koor Con Colore welkom. Er werd deze middag een afwisselend programma ten gehore gebracht, met hier en daar een stukje historie van de fanfare. Alles werd aan elkaar gepraat door de manspeaker van de middag, Wil van Zummeren.

In het gevarieerde programma werden swingende nummers gebracht, waar het publiek zichtbaar van genoot. Muziekstukken als Prelude on Lavenham, All By Myself en Pacis Valley werden afgewisseld door meer opzwepende en bekendere stukken als Formula 1 Theme, The Bare Necessities en een eigen versie van Uptown Funk: Posbank Funk.

Het orkest kreeg medewerking van het koor Con Colore, onder leiding van Christan Grotenbreg, dat werken ten gehore bracht als Love of My Life, Dreamer en Kyrie. Maar ook eigen stukken als Overkant en Lentelijk werden gespeeld.

Dit concert, dat in het teken stond van samen muziek maken, kon uiteraard niet eindigen zonder daadwerkelijk samen muziek te maken. Het Rhedens Fanfare Corps en Con Colore brachten samen de nummers Finlandia,Keeping the Dream Alive en Hallelujah Chorus van Haendel.

De middag werd afgesloten met de alom bekende Böhmische Traum, waarbij ook het publiek werd ingeschakeld om samen muziek te maken. Daarna was er een groot ovationeel applaus voor het orkest, koor en hun dirigenten.

Na afloop sprak naast de voorzitter ook wethouder Gea Hofstede lovende woorden over het Rhedens Fanfare Corps en haar verbindende en samenwerkende kwaliteiten in de samenleving. Waar een klein dorp groot in kan zijn. Op zondag 18 december geeft het Rhedens Fanfare Corps een kerstconcert in de Dorpskerk in Rheden.

Foto: Peter Kars