Retrospectief: Zwembad Beekhuizen

In juli 1953 werd in het buitengebied van Velp een bijzonder zwembad geopend. Het lag op 70 meter hoogte en was daarmee in die tijd het hoogstgelegen bad van ons land. Zwembad Beekhuizen was ook bijzonder vanwege de bijzonder fraaie ligging tegen de Veluwezoom aan.

Het ontwerp was architect L.A. Heidelberger van de Ned. Heidemaatschappij. Het verwarmde openluchtbad was het slotstuk van de aanleg van een groot recreatiecomplex in Velp. Op initiatief van de toen 50 jaar bestaande VVV in Velp en met steun van de Rhedense burgemeester Jan de Bruin, die je gerust een aanjager van het project mag noemen, werden in drie jaar tijd hockeyvelden, tennisbanen een kampeerterrein en dus een openluchtzwembad uit de grond gestampt. De onthulling van een gedenkplaquette door de burgemeester bekroonde in de zomer van ’53 de voltooiing van het geheel.

Het bad omvatte een pierenbad van 113 vierkante meter, een ondiep bassin van 382 meter, een middendiep bad van 600 meter en een diep bad van 450 vierkante meter. Een duikplank en springtoren completeerden het geheel. Boven de zwemhokjes en facilitaire ruimtes verscheen een terras van 75 meter lengte, naast een restaurant, dat ook buiten het zwemseizoen geopend was.

Dat het bad voorzag in een behoefte, blijkt uit de bezoekerscijfers. In openingsjaar 1953 namen al 85.000 bezoekers een duik in ‘Beekhuizen’. Het waren de gouden jaren voor de gemeentelijke zwembaden, want in 1964 opende in Dieren eveneens een openluchtbad – Het Nieuwland – en in 1967 kreeg het dorp Rheden aan de IJsselsingel een verwarmd bad. Laatstgenoemd is anno 2022 trouwens het enige dat nog open is. Door de opkomst van recreatieplassen als Rhederlaag en Busloo, liepen de bezoekersaantallen in de jaren 80 fors terug en toen de gemeente Rheden ook financieel de broekriem aan moest halen, viel in 1988 het doek voor zowel Beekhuizen als het Nieuwland.

In Dieren verdween het bad volledig, in Velp bestaat het complex nog. Nadat het in 1988 sloot en leeg kwam te staan, werd het in 2000 gekraakt. De krakers ontwikkelden de bassins tot inmiddels bijzondere biotopen en kregen zelfs toestemming op het complex te blijven wonen.