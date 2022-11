Retrospectief: Kampeercentrum De Strobroeksmolen, Loenen

Achter de voormalige malerij van de Coöperatieve Aankoopvereniging aan de Hoofdweg in Loenen was in de jaren 50 van de vorige eeuw de wasserij ingericht als kampeercentrum De Strobroeksmolen. Jaarlijks kwamen vele honderden jongeren om hun vakantie hier door te brengen. Ze hadden hier flink de ruimte, want om het gebouw was een groot terrein waar de jongeren konden sporten of een kampvuur houden.

Van oudsher is de Strobroeksmolen, gelegen aan de Strobeek, eigendom geweest van kasteel Ter Horst. Officieel heet de molen ‘de papiermolen op de Stroobeek’. Het fabriekje was gebouwd op een laaggelegen stuk land. Het beekje dat er vroeger stroomde, zal in de loop der eeuwen door de huurders verbeterd zijn door het toevoegen van enkele nieuwe welbronnen.

In 1670 is de eerste papiermolen gebouwd aan de Strobeek. De molen is in 1730 door W. Box gekocht van de familie Hackfort. Na Box, die de molen wegens schulden moest verkopen, kwam nog een reeks van papiermakers. H. Ter Hove was in 1823 de laatste papiermaker.

Later vestigde de familie Van Oorspronk hier een wasserij. De wasserij was toen eigendom van baronesse Van Lijnden van kasteel Ter Horst. Bij een serie branden in Loenen, veroorzaakt door een pyromaan, ging ook de wasserij verloren. Mevrouw van Lijnden liet de wasserij weer opbouwen.

Klaas Kik heeft nadien de wasserij gekocht. In de Tweede Wereldoorlog was het moeilijk om het bedrijf gaande te houden. Kik stopte ermee. Na de oorlog werd er een kampeerboerderij in gevestigd. De familie Bogaert kocht het later en maakte in het voorste deel een riante woning,

Herman Bos, eigenaar van hotel Bosoord, gelegen aan de andere kant van de spoorlijn, zag hier mogelijkheden om zijn bedrijf uit te breiden. De gebouwen waren prima geschikt om een accommodatie te worden voor de vakantiegasten. In het achterste deel van de voormalige wasserij en in de bijgebouwen werden appartementen gevestigd.

Na de verkoop van het hotel-restaurant gingen Herman en Ineke Bos wonen in de Strobroeksmolen en bleven de appartementen verhuren. De oude naam De Strobroeksmolen is door de eeuwen heen altijd bewaard gebleven. De Strobeek stroomt nog maar zelden langs deze oude molen.