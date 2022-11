Rabbijn Soetendorp bezoekt graven adoptieouders in Velp en Huissen

VELP – Het was tot 2020 een heel onopvallend graf tussen al die andere graven. Een graf zonder grafsteen. De steen was in de loop der tijd verloren gegaan, maar het graf was bewaard gebleven. Pand C, rij 5, graf 9. Het is het graf van Bertus van der Kemp, een eenvoudige man uit Velp die in april 1945, vlak voor de bevrijding van Velp, door een granaat werd getroffen toen hij zijn jonge onderduiker ‘Bobby’ probeerde te beschermen.

Dat graf herbergt een verhaal dat pas na de oorlog de aandacht kreeg die het ten volle verdiende. Op 16 juni 2016 ontving Bertus postuum de Yad Vashem medaille, die wordt toegekend aan niet-joden die joden hielpen onderduiken, ontkomen en overleven in de aanloop naar en tijdens de Tweede Wereldoorlog. Inmiddels heeft het graf de steen en de plaquette die het verdient, mede dankzij Rabbijn Soetendorp, oftewel ‘Bobby’, die dankzij Bertus en zijn vrouw Ria de oorlog als baby overleefde. Op de steen staat ook de inscriptie: ‘Hij die één mensenleven redt, redt de gehele mensheid’.

Rabbijn Soetendorp heeft het geplaatste monument van zijn ‘pleegvader’ Bertus in Velp nog nooit gezien. Daarom brengt hij op donderdag 10 november om 11.00 uur een bezoek aan de graven van Bertus op de RK begraafplaats in Velp en het onlangs gerestaureerde graf van moeder Ria in Gedenkpark Huissen. Belangstellenden zijn van harte welkom. Hij zal bloemen en, naar Joods gebruik, een steentje leggen op beide graven. Ook zal hij een groep schoolkinderen in Huissen vertellen over zijn onderduikperiode in Velp en hen toespreken in het kader van De Week van het Respect.