Publicatie 1572 in de Achterhoek en Liemers verschenen

REGIO – In 2022 is het 450 jaar geleden dat er een keerpunt was in de Tachtigjarige Oorlog (1568 -1648). Het jaar 1572 markeert het begin van de ‘geboorte van Nederland’, het jaar waarin de Opstand echt voet aan de grond kreeg. Het ontstaan van ons land vond plaats in de oorlog waarin vrijheid, verdraagzaam¬≠heid, verbondenheid en verscheidenheid werden bevochten. Deze waarden worden in 2022 landelijk herdacht.

Het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers deed onderzoek naar de gebeurtenissen in 1572 in deze regio in literatuur en een groot aantal archiefstukken. Dit leverde nieuwe feiten en inzichten op die zijn verwerkt in de publicatie 1572 in de Achterhoek en Liemers.

Het is duidelijk geworden dat in de Achterhoek en delen van de Liemers in 2022 eerder iets te herdenken dan te vieren valt. In 1572 krijgt dit gebied te maken met veroveringen en heroveringen door de Geuzen en Spanjaarden. De regio wordt onderdeel van een bufferzone ter verdediging van het westen en het platteland wordt geplunderd en raakt ontvolkt. De bevolking krijgt te maken met verlies, verwoesting, verdeeldheid en verdriet. Van de maatschappelijke structuur in het oosten blijft niets over en het duurt decennia voordat de regio deze klap te boven komt.

