Plofkraak bij Velpse juwelier

VELP – In de nacht van maandag 24 op dinsdag 25 oktober, even na 4.00 uur, is een plofkraak gepleegd bij het pand van juwelier Paul van Zeeland aan de Arnhemsestraatweg in Velp. De knal was in de ruime omgeving te horen. Door de explosie knalden zelfs de ramen bij de buren eruit.

De politie was snel ter plaatse en heeft de daders overlopen. Ze hebben tassen laten staan voor het pand. In een van de tassen zou een buit liggen en in de ander is niet bekend. De explosieve opruimingsdienst EOD is daarvoor ter plaatse gekomen. De daders hadden ook een draaiende motor laten staan, waarschijnlijk bedoeld om mee te vluchten, maar zijn er zonder motor vandoor gegaan. Er is met veel mensen gezocht naar de daders, onder andere met een politiehelikopter.

