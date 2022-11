Petra en Spica vormen een gouden duo

EERBEEK – Afgelopen september straalde Petra Smedes uit Eerbeek met haar paard Spica op het Open Nederlands Kampioenschap Western rijden van de Dutch Paint Horse Club. Ze verdedigde daar haar titel en wist tot haar eigen verbazing te winnen op het onderdeel Green Trail. “Alles viel deze keer op zijn plaats”, vertelt de trotse Eerbeekse.

Ongeveer 25 jaar geleden kwam Petra voor het eerst in aanraking met het western paardrijden. “Ik reed al wel paard. Een vriendin wilde het western rijden graag een keer uitproberen en ik ging met haar mee. Na twee of drie keer rijden was ik al helemaal verkocht. Het was helemaal mijn stijl en ik dacht: dit wil ik ook.”Het western rijden is heel anders dan het traditionele paardendressuur. Bij het dressuurrijden loopt een paard hoog, lang en voorwaarts en bij het western rijden laag en lang en zonder aanleuning. “Met zo min mogelijk hulp wil je het paard zo goed mogelijk laten lopen. Eigenlijk leer je het paard de basis en kan je daarna de touwtjes wat meer laten varen. Het paard weet dan weet hij moet doen.” Naast het vrijere karakter van de sport is het ook de kledingstijl die Petra erg aanspreekt. “De bling-bling en de mooie kleding past ook helemaal bij mij. Ik doe altijd mijn best om iets aparts te vinden.”

Mentor

Toevallig bleek Karin van Bekkum in de buurt wonen. Zij is een grote bekende in de westernsport. Karin traint en fokt de Quartar en Paint Horses, het paardenras dat veel in de sport gebruikt wordt. Petra trok de stoute schoenen aan en ging naar Karin, in de hoop dat zij haar verder kon helpen in de bijzondere sport. “Onder het motto van: nee heb je, ja kun je krijgen ben ik op haar afgestapt. Ik vertelde haar dat ik alles wilde leren en daar stond ze voor open. Ze maakte mij wegwijs en werd mijn mentor.”

Al snel ging de Eerbeekse deelnemen aan verschillende wedstrijden en daar voelde ze zich als een vis in het water. “Het is een heel leuk wereldje, het voelt eigenlijk een beetje als familie. Het is een kleine wereld en je komt vaak dezelfde mensen tegen. Iedereen doet zijn stinkende best voor zijn eigen prestatie, maar we gunnen elkaar ook het succes.”

Succes op NK

In de loop van de jaren wist Petra al heel wat successen binnen te slepen. Tijdens het Nederlands Kampioenschap van 2021 behaalde ze medailles op de onderdelen Trail en Pleasure. Een ander mooi hoogtepunt was afgelopen september, toen Petra en Spica weer meededen aan het Nederlands Kampioenschap. Tijdens zo’n NK wordt er op verschillende onderdelen gestreden. Petra doet altijd mee op de onderdelen Pleasure, Horsemanship en Trail. “Pleasure is wel echt mijn favoriete onderdeel. In tegenstelling tot bij dressuurwedstrijden gaan de ruiters bij dit onderdeel allemaal gelijktijdig de bak in.” Dit zorgt voor extra uitdagingen. “Je bent erg afhankelijk van anderen. Een kind aan de kant, dat een onverwacht geluid maakt, waardoor het paard schrikt of een andere deelnemer met een onverwachte actie kan veel invloed hebben.” Die pech hadden Petra en Spica deze keer ook. “Een deelnemer voor ons maakte een gekke beweging, waardoor we moesten uitwijken en buiten de boarding kwamen. Dat kostte ons de winst, dat moment was erg jammer.”

Het andere onderdeel Green Trail ging boven verwachting goed. Trail is een obstakelparcours dat nauwkeurig gereden moet worden. In de juiste gangen, met vloeiende overgangen en het moet er rustig uitzien. Het parcours gaat achterwaarts tussen balken door, door een hek, over een brug en in galop, draf of stap over en tussen balken door. Dit vergt geduld en precisie en controle over het paard. Dit onderdeel is zeker geen favoriet van Petra, maar deze keer zette ze samen met Spica een uitzonderlijke prestatie neer. “Ik was zo enthousiast! Ik riep meteen dat ik nog nooit zo’n fijne proef had gereden. Ook de toeschouwers en concurrentie waren onder de indruk. Op dat moment maakte het me ook helemaal niet uit op welke plek ik zou eindigen, ik was al zo blij.” Maar haar uitzonderlijke prestatie bleef ook bij de jury niet onopgemerkt ze behaalden een gouden medaille. “Het heeft echt wat als ze daar dan voor jou het Wilhelmus spelen.”

Het tweetal ging met een mooie sjerp voor Spica, lintjes en een waardebon weer terug naar Eerbeek. Volgend jaar gaat het duo weer terug om hun titel te verdedigen.

Winterstop

Na een druk jaar genieten Petra en Spica nu van de winterstop. “Even niks doen en relaxen. Dan kijken we in het voorjaar weer verder naar de wedstrijden.” Ook na al die jaren heeft ze nog steeds veel lol in de sport. “Zolang het nog wil, gaan we er gewoon mee door. Het winnen van drie keer goud op het NK staat nog wel op mijn verlanglijstje. Misschien dat dat mijn nieuwe doel maar moet worden”, vertelt ze lachend.