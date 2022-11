Nieuw fietspad langs Begraafplaats Rozendaal geopend

ROZENDAAL – Wethouder Simon Warmerdam van de gemeente Rozendaal opende vrijdag 10 november een nieuw betonnen fietspad. Het pad is 2,6 kilometer lang en loopt vanaf de begraafplaats, langs het Rozendaal Veld tot aan het betonnen fietspad van de gemeente Rheden.

Renovatie van dit oude asfaltfietspad was een lang gekoesterde wens van de gemeenteraad van Rozendaal. Het oude asfaltfietspad was in de loop der jaren hobbelig geworden en er vielen gaten door wortelopdruk en slijtage. Behalve onaangenaam fietsen, was dit soms ook ronduit gevaarlijk. Ook is het pad is bovendien met 40 centimeter verbreed tot 2 meter, wat ook bijdraagt aan comfort en veiligheid

Eerder werd de renovatie opgehouden door de bekende stikstofproblematiek. Hiervoor werd uiteindelijk vrijstelling verleend, omdat het om een renovatie gaat en niet om nieuwbouw. Bovendien zou het pad van duurzaam beton worden gemaakt in plaats van het eerdere, niet-duurzame asfalt. Wat ook nog bijdraagt aan het duurzame karakter van het nieuwe pad, is de verwerking van eerder gebruikt bouwmateriaal. Hierdoor is het in de toekomst ook weer herbruikbaar. Tot slot gaat beton ook veel langer mee en is er minder onderhoud nodig.

Eind 2021 ging de Rozendaalse gemeenteraad al unaniem akkoord met het voorstel van aanpak en financiering. Het was wel nog even wachten op de uitkomsten van onderzoek naar flora en fauna en mogelijk restanten van explosieven. Ook met het broedseizoen moest rekening gehouden worden. Direct daarna is het werk gestart en binnen de gestelde tijd en budget gerealiseerd. Het nieuwe fietspad biedt de inwoners van Rozendaal èn bezoekers uit het hele land een prachtige toegang tot ons Nationaal Park De Veluwezoom, meldt de gemeente Rozendaal.

In de toekomst hoopt de gemeente ook op de resterende paden het asfalt te vervangen door beton. Rozendaal heeft circa 15 kilometer aan fietspaden. Er resteert nog zo’n 3,5 kilometer om te renoveren.

Foto: Wethouder Simon Warmerdam opende op een houten fiets het vernieuwde fietspad in Rozendaal