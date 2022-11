Lezing over opgravingen van het stadhuis in Doesburg

DOESBURG – ‘Het Hart van Doesburg. Archeologisch onderzoek in de bouwput van het Doesburgse gemeentehuis’. Dat is de titel van de lezing die spreker Matthijs van Wees donderdag 3 november verzorgt in de Gasthuiskerk in Doesburg. Dit doet hij als gast van de Vereniging Stad en Ambt Doesborgh en de Stichting Doesburgs Oudheidkundig Fonds.

Archeoloog Ed Harenberg verrichtte, samen met leden van de werkgroep archeologie, in de periode 1980-2005 een twintigtal opgravingen in de binnenstad van Doesburg. Het was vaak noodonderzoek onder grote tijdsdruk en tijd om alle gegevens goed uit te werken was er niet. Dat was ook het geval met de belangwekkende vondsten in de bouwput van het Doesburgse gemeentehuis in 1995.

Vlak voor zijn overlijden in 2017 stelde Ed Harenberg een legaat beschikbaar voor de oprichting van een fonds ter ondersteuning van oudheidkundig onderzoek in Doesburg. Zijn wens was dat jonge onderzoekers zijn documentatie en vondsten verder zouden onderzoeken, uitwerken en publiceren. Tussen 2017 en 2020 hebben leden van de archeologische werkgroep alle vondsten gewassen en gesorteerd en werden de vondsten en de documentatie overgedragen aan het gemeentelijk depot van bodemvondsten in Zutphen.

In 2019 meldde zich een jonge student archeologie van de Hogeschool Saxion te Deventer: Matthijs van Wees. Hij begon aan de uitwerking van een van de meest interessantste onderzoeken van Harenberg: de opgravingen van het gemeentehuis. Het was en is immers het bestuurlijk hart van de stad en de vermoedens waren dat dit ook het oudste deel van de stad was. Matthijs studeerde cum laude af op zijn onderzoek en de gemeente Doesburg en de Stichting Doesburgs Oudheidkundig fonds besloten zijn scriptie te publiceren.

De publicatie (Doesburgse Archeologische Publicaties 22) wordt op deze lezingavond ten doop gehouden en zal die avond verkrijgbaar zijn tegen de gereduceerde prijs van 10 euro. De Gasthuiskerk is deze avond open vanaf 19.30, het programma begint om 20.00. De lezing is voor leden van de vereniging gratis bij te wonen op vertoon van de uitnodiging in het Bulletin. Andere belangstellenden betalen 5 euro. Kaarten zijn verkrijgbaar bij Streekmusuem De Roode Tooren en via podiumdoesburg.nl.

Foto: Archeoloog Ed Harenberg (met pijp) in actie in een opgravingsput bij het Stadhuis van Doesburg