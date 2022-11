Leuvenheim loopt uit voor pubquiz

LEUVENHEIM – Het is lang geleden dat het zo druk was in het Buurthuis van Leuvenheim. Op zaterdag 12 november moest er zelfs tot twee maal toe worden ingedikt, zodat er tafels en stoelen konden worden bijgezet om de massaal toegestroomde dorpelingen van alle leeftijden plaats te laten nemen voor de eerste Leuvenheimse Pubquiz, georganiseerd dooe de Oranjecommissie

27 Teams schreven zich in voor de quiz en met 70 vragen in 7 categorieën was het een avondvullend programma. Nu en dan werd de quiz ondersteund met live muziekfragmenten en filmpjes. Het gros van de vragen had direct betrekking op Leuvenheim zelf. Wat de avond een feest van herkenning voor de spelers maakte en geregeld leidde tot grote hilariteit van de deelnemende teams, die hun buren, dorpsgenoten of zichzelf in een vraag voorbij zagen komen.

De eerste prijs, een bon van 100 euro te besteden bij Restaurant Tante Blanche, ging naar Team De Keien, dat slim had ingezet met deelnemers van drie generaties. De tweede prijs, een pakket van delicatessenwinkel Lisse, ging naar Team Lovenem en de derde prijzen, twee familiebordspellen, gingen naar de teams B100 en De Gangmakers, die met een gelijk aantal punten eindigden.

Overigens deden er niet alleen Leuvenheimers mee. Een door de wol geverfd pubquiz-team uit Dieren en een team uit Brummen hadden zich ook ingeschreven. In de categorieën ‘Leuvenheim Folkolore’ en ‘Leuvenheim Historie’ scoorden de teams nul punten, maar dat mocht de pret zeker niet drukken.De grote populariteit zorgde ervoor dat halverwege de avond al het bier al op was, maar één van de leden van de Oranjecommissie wist nog net op tijd bij De Vroolijke Frans aan te kloppen voor een aantal extra fusten. En toen even later ook de loempia’s opraakten, waren daar gelukkig de buren van De Kersebloesem die bij konden springen. Door de grote opkomst gaat de pubquiz zeker een vervolg krijgen.