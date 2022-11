Kees Momma maakt prachtige pentekening van oude gemeentehuis

GEM. RHEDEN – Kunstenaar Kees Momma uit Velp heeft op verzoek van burgemeester Carol van Eert van de gemeente Rheden een pentekening gemaakt van het oude gemeentehuis in De Steeg. Het werk is nu klaar en zal straks een mooie plek krijgen in het nieuwe gemeentehuis. Liefhebbers kunnen een duplicaat van de tekening bestellen bij boekhandels in Velp en Dieren.

Nadat hij het verzoek van de burgemeester kreeg, maakte Kees Momma verschillende foto’s van het gemeentehuis. Op 31 januari startte hij met tekenen. Tot en met eind februari heeft Kees er elke dag aan gewerkt. Hij maakte een gedetailleerde pentekening van het gebouw. “Het werken aan deze opdracht betekende een gigantische opgave, die ongelooflijk veel inspanning heeft gekost”, vertelt de kunstenaar. “Bijna elke dag heb ik van ’s ochtends vroeg tot laat in de middag intensief getekend. Ik vond deze opdracht één van de moeilijkste die ik gedurende de recente jaren heb uitgewerkt. Maar het resultaat leidt tot enorme voldoening en vreugde! Ik heb mijn uiterste best gedaan om het gemeentehuis zo realiteitsgetrouw mogelijk weer te geven. Naar mijn indruk is het werk echt schitterend geworden.”

Burgemeester Carol van Eert is heel blij met het eindresultaat: “Het is een prachtig, blijvend aandenken aan ons oude gemeentehuis geworden. Daar ben ik heel blij mee en ik ben trots op Kees Momma als Velpse kunstenaar.” De bedoeling is dat de ingelijste tekening een mooie plek krijgt in het nieuwe gemeentehuis, dat in 2024 wordt geopend. Burgemeester Carol van Eert heeft Kees uitgenodigd om in 2024 samen met hem de originele tekening te onthullen.

Duplicaten te koop

De tekening is 62 bij 26,5 centimeter groot. Er zijn mooie duplicaten van gemaakt, die voor 100 euro per stuk te koop zijn. Bij boekhandel Jansen en de Feijter in Velp en The Read Shop Dieren is een exemplaar te bewonderen. Liefhebbers kunnen bij deze twee boekhandels vanaf 19 november tot 5 december intekenen voor een duplicaat zonder lijst.

Meer foto's