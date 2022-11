Grote belangstelling voor informatieavond restauratie Den Eikenboom

LOENEN – Fred Janssen, eigenaar van Den Eikenboom in Loenen, was woensdagavond 23 november blij verrast dat zoveel belangstellenden naar dorpscentrum De Brink waren gekomen om te horen hoe ver het staat met de restauratie en verduurzaming van het oude hotel-restaurant. Ongeveer tweehonderd personen toonden hun belangstelling voor de plannen van Janssen, die al in een vergevorderd stadium verkeren.

Twee jaar geleden was er ook een grote opkomst voor de toelichting op de plannen. Nu vond Janssen het tijd om de Loenenaren te vertellen over het vervolg. In de afgelopen twee jaren is er al veel gebeurd. Een flinke tijd lag de restauratie stil door verschillende oorzaken, maar nu wordt er door bouwvakkers toch weer flink gewerkt aan de realisatie aan het plan om Den Eikenboom weer de oude glans terug te geven.

Rechtspraak

Eerst deed Janssen een duik in het verleden en liet hij oude foto’s zien. Den Eikenboom was vroeger een logement, er werd rechtspraak gehouden en was daarbij ook een boerderij. In de lange geschiedenis van Den Eikenboom zijn er veel verbouwingen en uitbreidingen gedaan door de familie Hagen. Het streven van de nieuwe eigenaar is om de oude tijden van weleer terug te laten komen. “Behouden wat we kunnen behouden”, is zijn streven. Omdat het pand een gemeentelijk monument is, moest Janssen hier duidelijk rekening mee houden.

Lange tijd geleden heeft Hagen een paar keer de pech gehad dat de pui van het pand werd geramd. Een VAD-bus belandde zelfs in de gelagkamer. De voorzijde kreeg nadien een geheel ander aanzien met grote ramen. Janssen vond dit niet mooi en liet de oude ramen en de drie deuren weer terugkomen.

Uitkijkplek

In 1900 kwam boven het pand een bovenverdieping met tien kamers. Het pand blijft ook nu een hotel, maar de kleine kamers worden samengevoegd tot vijf grotere kamers. Er komt ook een hotelkamer in het ‘Ome Everthuisje’.

Op de bovenverdieping kwam destijds een uitkijkplek, die gezien de hooggelegen locatie van het hotel een mooi uitzicht gaf over de omgeving. De uitkijkplek ging in de loop der tijden verloren, maar komt nu weer terug. Lang is gezocht naar het juiste sierhek. De uitkijk wordt weer compleet, maar wordt niet toegankelijk voor publiek.

Theetuin

Niet alleen het hotel krijgt een fikse restauratie, ook het buitenterrein krijgt een facelift. Janssen heeft landschapsarchitect Hank van Tilborg gevraagd om een passende aankleding van het ruime terrein rond Den Eikenboom te ontwerpen. De Loenenaren kennen het terrein (weiland) hier als evenemententerrein. Vele jaren werd hier het Schaapscheerdersfeest, de Pony- en paardenmarkt, Veluwse Markten en ook het Nationaal kampioenschap Gatgraven, Mastklimmen en Fiets um d’r in gehouden. Van Tilborg wilde dit terrein weer een culturele bestemming geven voor allerlei activiteiten. Er komt buiten een drietal terrassen en daarbij aan de achterzijde een theetuin. Er komt parkeerruimte en een toegangsweg vanaf de Reuweg. Op de informatieavond werden de toekomstbeelden getoond.

Overtuin

Er werd ook gevraagd of de Overtuin aan de overkant van de Beekbergerweg terug gaat komen. Janssen liet weten hier wel plannen mee te hebben. Hij heeft ook de prieeltjes op laten knappen. Er moet nog bekeken worden wat hier kan of mag van de overheid.

Janssen beloofde dat ook het oude uithangbord, waarop het bekende proces over de omgehouwen eik te zien is, in ere zal worden hersteld op die bekende gevelplek. Deskundigen zijn al bezig met bord bezig dat, erg gehavend, op de zolder van Den Eikenboom bewaard is gebleven.

De bezoekers wilden ook graag van Janssen vernemen wanneer de opening van het gerestaureerde Den Eikenboom verwacht kan worden. Als er niet teveel tegenzit, denkt hij dat dit in het eerste kwartaal van 2024 gaat plaatsvinden.

Foto: Deze impressie laat zien hoe fraai het eeuwenoude hotel Den Eikenboom er in de toekomst uit gaat zien