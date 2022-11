Gemeente Bronckhorst investeert fors in vitale samenleving

GEM. BRONCKHORST – Het college van de gemeente Bronckhorst presenteert het Programmaplan 2023-2026. Hierin staan de plannen voor de komende jaren, die zijn opgesteld naar aanleiding van de opgehaalde input van de inwonersbijeenkomsten ‘college on tour’. De raad neemt op 21 december een besluit over het programmaplan.

Het college wil de komende jaren investeren in een vitale samenleving door ‘regie te pakken en slim te investeren’. Speerpunten zijn een focus op armoedebeleid en verenigingsleven, gelijke kansen voor alle inwoners, een actief woonbeleid met nieuwbouw en verduurzaming van bestaande woningbouw, optimale dienstverlening en een vitaal buitengebied met inzet op landschap, biodiversiteit en het landelijk gebied.

Wethouder Antoon Peppelman van Financiën legt uit: “We leven in onzekere tijden. Ook in Bronckhorst worden de effecten van inflatie en energiearmoede steeds duidelijker zichtbaar. Er is onzekerheid over koopkracht en woningnood. Er zijn zorgen over de opvang van asielzoekers en de oorlog in Oekraïne en we hebben te maken met grote veranderingen in de arbeidsmarkt, energie, klimaat en stikstof. In het programmaplan geven we aan hoe wij, juist in deze tijden van crisis en onzekerheid, de speerpunten uit het coalitieakkoord willen bereiken door regie te pakken en slim te investeren.”

Heldere kaders

De gemeente wil investeren in een vitale samenleving. De samenwerking met inwoners is daarbij essentieel. Daarbij pakt de gemeente de rol van regisseur en bepaalt samen met de raad de kaders en het script. Wethouder Peppelman: “Binnen deze kaders willen we onze inwoners en samenleving versterken. Eigen kracht stimuleren we, met ondersteuning waar dat nodig is.”

De unieke kenmerken van de gemeenschappen en landschappen in Bronckhorst worden behouden en versterkt. De vastgestelde omgevingsvisie, de uitwerking van de omgevingsprogramma’s en het nieuwe beleidskader sociaal domein vormen daarvoor de kaders.

Slim investeren

De veranderende samenleving vraagt om een actieve gemeente die het gesprek aangaat met inwoners, die keuzes maakt en kaders stelt. De maatschappelijke opgaven van nu vragen om slimme investeringen. Bronckhorst wil inwoners blijven steunen: sociaal, economisch en in een aantrekkelijke leefomgeving. Maar dat betekent dat er keuzes gemaakt moeten worden, want niet alles is mogelijk.

In 2023 wordt daarom onder meer ingezet op toekomstbestendige en duurzame (sport)verenigingen, armoedebeleid, de energie- en warmtetransitie en wonen in Bronckhorst. “In de begroting en de aanvullende middelen die we als gemeente ontvangen van het Rijk zien we mogelijkheden om een groot deel van onze ambities te verwezenlijken. We maken daarbij realistische keuzes en stellen prioriteiten”, aldus Peppelman.