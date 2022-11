Expositie Viervoudig perspectief

VELP – Met als titel ‘Viervoudig perspectief’ presenteert Nieuwe Ruimte, het Rhedens podium voor beeldende kunst, tot en met 27 november een expositie met werk van vier beeldend kunstenaars in haar expositielocatie aan de Oranjestraat 36a in Velp. Deze maand is Beatrijs van den Bos de ‘kunstenaar van de maand’. Zij nodigde drie collega’s uit om mee te exposeren: Marijke Baal, Ab Marte en Oeda van den Born.

Beatrijs van den Bos studeerde grafische vormgeving aan de Academie voor Beeldende Kunsten in Arnhem (nu ArtEZ) waar zij in 1984 haar diploma behaalde. Tot 2011 illustreerde zij in opdracht van diverse uitgeverijen. Tegenwoordig schildert en tekent ze portretten, landschappen en persoonlijke verhalen in haar beeld-dagboeken. Van den Bos schildert haar favoriete plekken in de bossen bij haar huis om te laten zien hoe mooi het daar (nog) is, en hoe zuinig we er op moeten zijn. Ze schildert de landschappen om ze veilig te stellen voor de toekomst.

Marijke Baal studeerde in 1982 af aan de Academie in Arnhem. In haar schilderijen laat ze de waarneembare realiteit los en zoekt in verschillende lagen verf naar sfeer, ritme en een stemming. De gelaagde vlakken doen denken aan ‘landjes’, moestuinen en landerijen, van bovenaf gezien. Het Nederland van vóór de ruilverkaveling, landschappen op de menselijke maat, gevangen in een gevoelig kleurenpalet.

Ab Marte volgde van 2005 tot 2011 een studie aan de Nieuwe Akademie Utrecht (NAU). In zijn ruimtelijk werk reageert hij op gebeurtenissen in de maatschappij. Zaken die hem bevreemden of verontrusten zet hij op een speelse maar indringende manier om in een beeld. De nieuwsmedia en de literatuur zetten hem vaak op een spoor. Hij signaleert hoe wij omgaan met onszelf en onze leefomgeving en houdt ons een spiegel voor met zijn objecten, samengesteld uit industrieel vervaardigde materialen. De centrale vraag in zijn werk: waarom maken we er zo’n gekkenhuis van?

Oeda van den Born studeerde aan de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht. Zij maakt wandobjecten en werkt voornamelijk met vilt, wol en draad. De soepelheid van deze zachte materialen geeft haar de vrijheid om nieuwe vormen te laten ontstaan. Omdat de wandobjecten ongeveer 2 cm voor de muur zweven, maakt dat het werk heel licht en ruimtelijk aanvoelt. In haar serie ‘Multiversum’ probeert zij de schoonheid van de natuur te vangen in een kunstwerk. Zo ontstaan er intuïtief nieuwe vormen, mogelijk voor hier op aarde of een ander universum.

Foto: Schilderij van Beatrijs van den Bos