Elfde editie Brummense Popquiz op Derde Kerstdag

BRUMMEN – De werkgroep Popquiz Brummen is druk bezig met de organisatie van de elfde editie van deze populaire quiz. Op Derde Kerstdag, dinsdag 27 december, krijgen de deelnemers weer pittige muzikale vragen op zich afgevuurd in de Vroolijke Frans in Brummen (Broek). De voorverkoop voor het publiek gaat binnenkort van start.

De afgelopen twee jaren zag de Derde Kerstdag er anders uit. In 2020 werd een online popquiz gehouden, die toen werd gewonnen door het team Vrijwillige Brandweer van Breda. Afgelopen jaar is de voorbereiding wel gestart, maar moest de werkgroep in november toch besluiten de editie 2021 te cancellen vanwege een nieuwe golf in de coronapandemie.

Op dit moment worden de 12 teams die zich vorig jaar hebben aangemeld benaderd met de vraag of ze dit jaar weer in het strijdtoneel treden. Teams die zich niet hadden aangemeld, maar zich toch kenbaar willen maken, kunnen dat doorgeven aan het mailadres popquizbrummen@gmail.com. Mochten er plekken vrij komen, dan maken deze teams alsnog kans om toe te treden tot het deelnemersveld.

De Brummense popquiz staat al jaren garant voor een gezellige avond voor alle bezoekers in De Vroolijke Frans in Brummen. Er wordt fel gestreden om de eer als team deze allround-muziekquiz te winnen. Het winnende team ontvangt de wisselbeker, de Hans Broer Award, die is vernoemd naar de in 2016 onverwacht overleden initiatiefnemer van de Popquiz. De Brummense Popquiz is speciaal bedoeld voor iedereen die de gemeente woont, leeft of werkt. Daarom is het verplicht dat ten minste twee van de drie teamleden in de gemeente Brummen wonen danwel sociaal-economisch aan de gemeente verbonden zijn.

Wie niet zelf mee wil doen, kan als publiek de quiz bijwonen. Kaarten kosten 5 euro en de voorverkoop start in november.

Foto: Gerrit Leemkuil

www.popquizbrummen.nl