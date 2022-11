BRUMMEN – Op het terrein van Maakplaats The Villa in Brummen wordt zaterdag 5 november het eerste Ouder & Kind Festival in de gemeente Brummen gehouden. Kinderen en hun ouders, opvoeders, grootouders, buren, vrienden en alle geïnteresseerden kunnen elkaar ontmoeten en meedoen aan vele activiteiten en workshops.

Voor kinderen tot 12 jaar zijn er allerlei leuke workshops, zoals muziek maken, toneelspelen en dansen. Er zijn veel knutselmaterialen aanwezig en de liefhebbers kunnen happy stones schilderen of een hartendoosje maken. Er is ouder-kind-yoga en een workshop mindfullness. Ook is er een springkussen, wordt er brood gebakken en zijn er dieren om mee te knuffelen.

Ouders kunnen in gesprek met de aanwezige kindercoach. Zoals bij elk festival is er veel ruimte om lekker te zitten, een hapje en drankje te nuttigen en lekker te genieten van alle gezelligheid. Ook is er een kleding- en speelgoedruil. Kleding en speelgoed kunnen vóór het festival ingeleverd worden op verschillende plekken. Meer informatie hierover is te vinden op: www.mijnopladers.nl/gemeente-brummen.

#Opladers

Het festival is een initiatief van #Opladers. Fiona Vloet, aanjager van #Opladers in de gemeente Brummen en zelf jonge moeder, vertelt: “#Opladers is er voor jonge ouders. Ik probeer ze met elkaar in contact te brengen, zodat ze iets voor elkaar kunnen betekenen. Het helpt soms al om even te kunnen sparren of het wegbrengen en halen van de kinderen naar de sportclub met elkaar af te wisselen. Het festival is een manier om ouders bij elkaar te brengen en ze te helpen met opvoed- en opgroeivragen.”

Het festival vindt plaats op 5 november van 11.00 tot 16.00 uur bij Stichting Maakplaats The Villa aan de Zutphensestraat 196 in Brummen. Entree is gratis.