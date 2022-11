Een Stief Kwartiertje: In beweging

De afgelopen week hebben we genoten van de verlengde zomer, voorheen werd dit jaargetijde ook wel herfst genoemd. Het mooie weer kwam uiteraard uit de lucht vallen, maar het was geen toeval, want deze week is het immers de week van het klimaat. De opwarming van de aarde gaat niet aan de Veluwezoom voorbij en zorgt zelf voor de nodige aandacht.

Er kwam ook een donkere wolk voorbijdrijven, het was de alarmerende boodschap van de VN dat we de afgesproken beperking van de temperatuurstijging tot 2 graden in 2050 niet gaan halen als we doorleven zoals we dat in de afgelopen eeuw hebben gedaan. De 1,5 graadverhoging wordt al als onhaalbaar beschouwd en de kans bestaat dat het 3 tot 4 graden gaat worden met alle desastreuze gevolgen van dien. Het probleem is bekend, de noodzaak tot verandering ook, maar nu nog de actie.

De recente geschiedenis leert ons dat we pas in actie komen als het water ons tot aan de lippen staat. Alle tabellen over de mogelijke zeespiegelstijging laten ook zien dat dit een reëel scenario is, vroeger of later zal dat het geval zijn. Aan de Veluwezoom houden we nog wel droge voeten, alleen hebben we dan last van vluchtende landgenoten uit het westen als het Noordzeestrand aan de voet van de Veluwe ligt; dat wordt inschikken. Zo ver zal het vooralsnog niet komen. De noodzaak tot ingrijpen wordt echter enerzijds wel steeds sterker gevoeld, maar anderzijds denkt een deel van de goegemeente dat het wel zal loslopen en vertrouwt men op onze kennis en kunde. Na ons de zondvloed… nou, die kans zit erin, als het ons niet overkomt dan wel onze kinderen of kleinkinderen.

De problemen met de opwarming van de aarde gaan samen met die van de energievoorziening. Daarbij heeft Poetin ons gedwongen meer dan voorheen na te denken over ons voedsel en energie. Hij heeft ons wakker geschud, althans we waren wel wakker maar nog niet bij de tijd. Het grootste probleem waar de mensheid al tijden mee worstelt, is het feit dat we pas echt in beweging komen als het probleem zo groot is geworden dat ons comfortabele leven wordt bedreigd.

In de recente geschiedenis van de mensheid is een belangrijke paradox waarneembaar: naarmate de welvaart stijgt, werkt de mensheid harder aan haar ondergang. Welvaart geeft ons een gerust gevoel, maar maakt ons ook lui. Niet in de zin dat we niet hard genoeg werken, maar we denken niet meer in voldoende mate na welke gevolgen ons werken heeft. En…commercie is belangrijker geworden dan arbeid en dat wreekt zich op vele terreinen. Er is heel veel bereikt in de afgelopen eeuwen. De snelle stijging van de wereldbevolking is samengegaan met een enorme voedselproductie en welvaart. Maar als het niet lukt om de opwarming van de aarde binnen de perken te houden, dan is de verwachting dat er grote vluchtelingenstromen op gang komen. Mensen worden van huis en haard verdreven op zoek naar voedsel en onderdak.

Er is altijd hoop en er gebeurt al veel, maar niet genoeg. Er is veel bewustzijn als het om het klimaat gaat, maar vooralsnog leidt het tot onvoldoende handelen in die geest. We willen liever niet inleveren en we vertrouwen er nog te veel op dat de technologie ons zal redden. In onze regio wordt deze week ook aandacht besteed aan het veranderende klimaat, dus als u fossielvrij in beweging komt, dan wekt u uw eigen energie op, een aardig begin.

Desiderius Antidotum